Juiz de Fora agora conta com um bloco especial para os amantes do sertanejo, desde os mais modernos até os “modão” e as “sofrências”: é o I Love Sertanejo. O evento é aberto ao público e acontece no próximo sábado (3), às 16h, no Nosso Moinho, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900, no bairro Francisco Bernardino.

Ao todo serão 3 horas de apresentações ininterruptas, com 11 artistas sertanejos em ritmo acelerado, conhecido como Sertanejo Elétrico, mantendo a folia até o último minuto.

Uma das atrações do bloco é a dupla Renan e Christiano, já consolidados e apreciados na região. Renan, um dos vocalistas da dupla, reforça que o bloco será muito animado: “Estamos ansiosos para o bloco pois levaremos um show diferente, “Renan & Christiano Elétrico” para animar a galera! Será um evento bacana com um horário super legal em que nós poderemos levar nosso show para as crianças e toda família e pessoas que não tem a oportunidade de nos assistir nas casas noturnas e exposições na cidade e região! Esperamos animar o bloco com uma energia alto astral e muita música boa!”.

Confira os nomes que estarão no bloco I Love Sertanejo, tocando sem parar: Renan e Christiano; Hugo e Alex; Leo de Freitas; Letícia e Vanessa; Monique e Leonardo; Débora Costa; Thayná Vasconcelos; Felipe e Luan; Estilo VIP; Túlio e Gustavo e Bruno Falcão.

Bloco I Love Sertanejo:

Data: Sábado, dia 3, às 16 horas

Local: Nosso Moinho - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 900, no bairro Francisco Bernardino.

Para mais informações, acesse o perfil no Instagram @nossomoinho