Em comemoração ao marco de 90 anos da Escola de Samba Turunas do Riachuelo será realizada uma visita guiada pela quadra da agremiação, que fica na rua Vespasiano Pinto, 50, Centro. O passeio acontece na próxima quarta-feira, 7 de fevereiro, às 18h e os ingressos podem ser retirados de forma gratuita na plataforma Sympla. As vagas são limitadas e oferecidas somente aos 20 primeiros participantes.

A caminhada, que faz parte do projeto “Caminhando pela História”, coordenado pela Secretaria de Turismo (Setur) será conduzida pela presidenta da Turunas do Riachuelo, Bia Costa, e pela porta-bandeira, Alcione Procópio. Durante o evento, o público terá a oportunidade de conhecer o contexto histórico da escola, que se destaca por seus sambas antológicos, enredos gloriosos e personalidades proeminentes no cenário musical, carnavalesco e artístico. Entre os notáveis presentes na trajetória da Turunas do Riachuelo estão músicos, sambistas, compositores e artistas de renome, como Ministrinho (Armamndo Toschi), Mestre Gordo, Alfredo Toschi, Ernani Ciuffo, Mestre Cocada, Biné e Jeovah Leal, entre outros.



Ao final da visita, os participantes poderão acompanhar o ensaio da bateria da escola azul e branco que, neste ano, escolheu o enredo "A Boemia Regressa à Avenida: Um Convite Amigo". O desfile na Passarela do Samba, programado para o dia 11, no domingo de Carnaval, e será uma viagem pela história da escola, intimamente ligada ao carnaval de Juiz de Fora.

A azul e branco é a primeira agremiação de Minas Gerais e a quarta do Brasil, contabilizando onze títulos em sua história, dez deles no Grupo Especial e um no de Acesso.