A maratona da folia continua em Juiz de Fora, e nesta semana, terça (6) à quinta-feira (8), nove blocos vão desfilar no Centro e nos bairros São Mateus e Alto dos Passos.

Para começar, o Bloco do Batom, fundado em 2009, promete muita animação com o enredo “15 Anos de Folia”, ao som de uma bateria com 25 ritmistas. O desfile acontece na terça, com concentração no Parque Halfeld às 19h.

Já na quarta-feira (7), estreando no pré-carnaval, o Bloco do Professor Guilherme vai se reunir a partir das 15h na Rua Moraes e Castro, Bairro Alto dos Passos. O bloco, que foi criado a partir das comemorações do docente de medicina, reunia amigos e alunos para festejar seu aniversário. "O número de convidados foi crescendo, e acabou surgindo a ideia de transformar a festa fechada em um bloco", explica a organização. A playlist inclui samba, pagode, axé e música eletrônica, com animação do Grupo Bombocado e do DJ Ivow.

Também na quarta, o Bloco da Saúde vai se concentrar às 18h prestando homenagem ao carnavalesco Marcelo Barra, com 35 ritmistas na bateria. Ás 20h do mesmo dia, “Gentileza gera gentileza, traz harmonia e paz” vai ser o enredo do Bloco dos Carteiros para este carnaval.

Em sua segunda edição, o Bloco do Zezinho começa a partir das 17h de quinta, na Rua Moraes e Castro, com grupo formado no bar homônimo e um repertório de samba e pagode. O Bloco Irmãos Metralha sai às 18h, com o enredo “Tudo de bom, tudo de bar - Totonho”, uma homenagem ao tradicional comerciante de Juiz de Fora.

O Pagodão dos Clubes, também agendado para quinta, às 20h, vai ter como tema “David Chaves, o último imperador do samba”, ao som de 35 ritmistas. Na quinta-feira, também desfilam os blocos Recordar é Viver e Loucomotiva.





Confira a programação



Terça-feira (6)

| 19h – Bloco do Batom – Concentração Parque Halfeld, Centro



Quarta-feira (7)

| 15h – Bloco do Professor Guilherme – Concentração: Rua Moraes e Castro, Alto dos Passos

| 18h – Bloco da Saúde – Concentração: Parque Halfeld

| 20h - Bloco dos Carteiros – Concentração: Parque Halfeld



Quinta-feira (8)

| 13h – Loucomotiva – Concentração: Parque Halfeld, Centro

| 16h30 – Recordar é Viver – Concentração: Praça Antônio Carlos, Centro

| 17h – Bloco do Zezinho – Concentração: Rua Moraes e Castro, 515, São Mateus

| 18h – Irmãos Metralha - Concentração: Parque Halfeld, Centro

| 20h – Pagodão dos Clubes - Concentração: Rua Halfeld 651, Centro