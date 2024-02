Para quem está animado para o Carnaval 2024, mas não vai sair de Juiz de Fora, as notícias são boas. Nos quatro cantos da cidade haverá blocos, festas e muitas atrações para aproveitar a época mais colorida e divertida do ano. Confira a programação completa para o final de semana e para o feriadão:



Quinta-feira (08/02)



Recordar é viver

Horário: 16h30

Local: Praça Antônio Carlos - Rua Paulo de Frotin- Rua Halfeld - Parque Halfeld | Centro



Bloco do Zezinho

Horário: 17h

Local: Rua Moraes e Castro, 515 | São Mateus



Irmãos Metralha

Horário: 18h

Local: Parque Halfeld - Rua Halfeld - Praça da Estação | Centro



Pagodão dos Clubes

Horário: 20h

Local: Rua Halfeld, 651 - Av. Getúlio Vargas | Centro



Sexta-feira (09/02)



Pintinho de ouro

Horário: 16h (Concentração) | 19h (Desfile)

Parque Halfeld - R. Halfeld - Praça da Estação | Centro



Helôcats

Horário: 18h

Local: Parque Halfeld - R. Halfeld - Av. Getúlio Vargas | Centro



Bloco do Beco

Horário: 19h

Local: Parque Halfed - R. Halfeld - R. Batista de Oliveira | Centro





Sábado (10/02)



Banda Daki

Horário: 10h

Local: Av. Rio Branco, na altura da R. Silva Jardim - Av. Itamar Franco - Centro



Balança mas não Cai

Horário: 12h

Rua Alberto Guedes, 600 | Jardim Esperança



Benemérita

Horário: 14h

Praça Antônio Carlos | Centro



Bloco Ao1golo

Horário: 15h

Rua Belo Horizonte, 240 | São Mateus



Bafo da Onça

Horário: 19h

Rua Augusto Alves, 253 - Grajaú



Afoxé Filhos de Oyá - Abertura dos desfiles das escolas de samba

Horário: 19h

Avenida Brasil (Passarela do Samba) | Centro





Domingo (11/02)



Lixarte

Horário: 13h

Local: Rua da Esperança, 490 - 135 | Olavo Costa



Carnaval de Marchinhas

Horário: 13h

Praça Alfredo Lage | Manoel Honório



Seca Copo

Horário: 16h

R. Domingos Barbosa Lopes, 6 - R. Vicente Gavio - Praça da Igreja Matriz | Paula Lima



Unidos do Bairro Floresta

Horário: 17h

Local: R. Alameda Mundo Novo, 190 - R. Coronel Assis, 36 | Floresta





Segunda-feira (12/02)



Bloco da rua sem saída

Horário: 13h

Local: R. Francisco Gonçalves Mariano, 312 | Bela Aurora



Cerveja, churrasco e pagode | Cechupa

Horário: 17h

Local: Rua Silvério da Silveira, 177 | Dom Bosco



Vai quem quer

Horário: 17h

Local: Parque Halfeld - R. Halfeld -Praça da Estação |Centro



Xicleteiros

Horário: 17h

Local: R. Alberto Guedes - Praça João Álvares de Assis | Jardim Esperança





Terça-feira (13/02)



Unidos do Ripi Rapi

Horário: 14h

Local: Praça do Ipiranga | Ipiranga



Unidos da Zona Sul

Horário: 15h

Rua Luiz Basílio Castor, 14 - Santa Luzia



Bloco do Lalado + Gama Folia

Horário: 15h

Local: R. Padre Acácio Duarte, 97 | Jardim Esperança



Bloco do Boi

Horário: 17h

Local: R. Silvério da Silveira, 177 - R. Imaculada Conceição - R. Pirapora - R. Belo Vale - R. Monsenhor Gustavo Freire - R. Araguari - R. Cruzador Bahia - R. Monsenhor Gustavo Freire - R. Imaculada Conceição - R. Silvério da Silveira, 177 | Dom Bosco



Desfiles de Carnaval



Durante os dias 10 e 11 de fevereiro acontecem os Desfiles Das Escolas de Samba de Juiz de Fora, na Passarela do Samba, localizada na Avenida Brasil. Para quem não puder comparecer e quiser acompanhar o desempenho das agremiações, haverá a transmissão ao vivo, a partir das 20h45, por meio da JFTV. Para assistir, sintonize a JFTV no Canal 35.1 ou acompanhe a JFTV através do YouTube.



Confira a ordem dos desfiles:



Grupo de Acesso: 10 de fevereiro - sábado



21h - GCRC Rosas de Ouro/Roseira da Zona Sul

22h - GRES União das Cores

23h - GRACES Vale do Paraibuna 0h - GRES Mocidade do Progresso

1h - GRES Partido Alto

2h - GRES Unidos do Ladeira



Grupo Especial: 11 de fevereiro - domingo

21h - GCRC União de Santa Luzia

22h10 - GRES Feliz Lembrança

23h10 - GRACES Real Grandeza

00h10 - GRES Rivais da Primavera

01h10 - GRAC Mocidade Alegre

02h10 - GRES Unidos das Vilas do Retiro

03h10 - ACRES Turunas do Riachuelo