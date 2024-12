O Teatro Paschoal Carlos Magno será palco de um espetáculo de balé que celebra as "Emoções e Sentimentos" presentes no dia a dia. A encenação, realizada pelo estúdio de Dança Raphaela Medeiros, acontece nesta sexta-feira, 20, às 19h45, com classificação etária livre.



O espetáculo une o jazz ao clássico, envolvendo bailarinos de diversas idades, desde turmas infantis até adultos. As coreografias, prometem encantar e emocionar, permitindo que cada espectador se reconheça e se conecte às cenas apresentadas.

“A apresentação convida o público a uma viagem sensível através da arte da dança, revelando momentos marcantes e cotidianos: a alegria de reencontrar um amigo, a tristeza de uma despedida, o amor que permeia um abraço, a surpresa de situações inesperadas e o temor diante do desconhecido. Cada gesto e movimento traduz as nuances das experiências humanas de forma delicada e expressiva.”

diz a dona do estúdio de dança e organizadora do espetáculo, Raphaela Medeiros.

Data: 20/12

Horário: 19H45

Local: Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião, Centro



Os ingressos podem ser adquiridos através do Whatsapp (32) 99113-5333 – Raphaela Medeiros.