No dia 5 de abril, o Café Muzik, em Juiz de Fora, será palco de uma noite histórica para o samba. A cantora Sandra Portella, uma das mais respeitadas vozes da música mineira, comemora 25 anos de carreira com um show especial que promete ser uma verdadeira celebração da sua trajetória artística. O evento, que começa às 20 horas, será um marco na carreira dessa talentosa sambista, que é natural de Juiz de Fora e que, desde criança, respira samba e cultura.

Sandra Portella, nome artístico de Sandra Francisca Bonsanto, é filha da cidade e uma verdadeira representante da música popular brasileira. Sua relação com o samba começou ainda muito nova, quando dormia na quadra da Juventude Imperial, no Furtado de Menezes, bairro que sempre foi um reduto de grandes sambistas e onde ela iniciou sua paixão pela música.

A trajetória de Sandra no samba é marcada por perseverança e superação. Sua história é de uma mulher que nunca se deixou abater pelas dificuldades da vida e que, desde cedo, teve o samba como seu refugio e sua maior inspiração. Com 20 anos, já casada, Sandra passou a integrar a ala das baianinhas e, mais tarde, se tornou passista da Juventude Imperial. O samba, que fazia parte de sua rotina desde a infância, não demorou a se transformar em uma parte fundamental de sua vida.

Como editor-chefe do Acessa, Petterson Marciano, amigo de Sandra quebra o protocolo e destaca o quanto ela é perseverante para conquistar seus objetivos. "Em sua carreira, Sandra teve momentos marcantes. Entre os destaques, está sua indicação ao Prêmio da Música Brasileira, na categoria melhor cantora de samba, um reconhecimento merecido por sua dedicação ao gênero. Ela também teve a oportunidade de se apresentar em turnês pelo sul do Brasil, levando o samba autêntico de Juiz de Fora para diferentes palcos e encantando públicos em diversos estados. Seu álbum Banho de Fé também é um marco importante da sua trajetória, com canções que celebram suas raízes e a força do samba".

Em 2013, Sandra lançou seu primeiro CD, Samba no Morro, que foi aprovado pela Lei Murilo Mendes e trouxe ainda mais visibilidade para seu trabalho. As experiências de vida da cantora, que inclui até cantar no banheiro do supermercado onde trabalhou como operadora de caixa, fazem parte do enredo inspirador que ela compartilha com o público. Sua voz, firme e envolvente, carrega consigo as lutas e conquistas de uma mulher que não teve uma vida fácil, mas que encontrou no samba e na música a força para continuar lutando por seus sonhos.

Sandra Portella é uma artista que sabe que o caminho para o sucesso não é simples. Ela própria diz que a música e o samba a salvaram. Humildade e a sinceridade marcam sua personalidade. Para ela, Juiz de Fora é uma cidade de grandes sambistas, e sua trajetória é uma verdadeira celebração dessa rica tradição musical que sempre esteve presente em sua vida.

O show no Café Muzik, que marca seus 25 anos de carreira, promete ser uma noite de muitos sentimentos e memórias. A cantora promete um repertório especial, com suas músicas mais conhecidas e, claro, homenagens aos mestres do samba que a influenciaram ao longo de sua vida. Além disso, o evento também será uma oportunidade para Sandra dividir com o público um pouco da sua história e das suas experiências, que a tornaram uma das maiores vozes do samba mineiro.

Em um momento em que o samba se reinventa, mas também se fortalece através de suas raízes, Sandra Portella é uma verdadeira guardiã dessa tradição, e sua carreira é um reflexo de sua dedicação, talento e amor à arte. Aos 25 anos de carreira, Sandra é mais que uma cantora: ela é uma verdadeira representante da cultura de Juiz de Fora e do Brasil.

