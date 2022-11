O novo sorteio do amigo oculto (ou amigo secreto) online gratuito foi criado para os internautas do Portal ACESSA.com, em parceria com o Portal Serra do Brigadeiro, para aqueles que querem fazer a brincadeira entre os amigos mas, por algum motivo, não encontram uma data em comum para sortearem o tradicional papelzinho.

Crie agora o seu grupo.

Informe o nome e o e-mail de cada participante do sorteio. Clique em sortear amigo secreto. Pronto!

O site irá realizar um sorteio aleatório, gerar o resultado e enviar o amigo sorteado para cada e-mail cadastrado.

Acesse o NOVO Sorteador Amigo Secreto AQUI

FOTO: ARTE ACESSA.com - Amigo Oculto Online

Algum problema?

Precisa de ajuda? Entre em contato com o Portal ACESSA.com pelo e-mail redacao@acessa.com ou pelo WhatsApp (32) 9 9196-6037



FOTO: ARTE ACESSA.com - Amigo Oculto Online