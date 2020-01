Ano novo, dieta nova para seu animal



Isabela Micherif 15/01/2020

A cada novo ano surge um novo ciclo, uma nova oportunidade de mudar velhos hábitos, romper padrões, aprimorar corpo e mente. O começo de um ano traz esperança de dias melhores, renova as energias, nos faz repensar sobre as mudanças que almejamos em nossas vidas.



Todo início de ano temos promessas a serem cumpridas, que vão desde iniciar uma dieta, matricular-se na academia, ser mais ativo, comer melhor, até ler mais, conhecer novos lugares… Enfim, os desejos são muitos! E, na maioria das vezes, estão atrelados à nossa vontade de sermos pessoas melhores, mais capazes, mais saudáveis, mais instruídas e, claro, a necessidade de afastar o estresse, tão comum nos dias atuais.



Mas pensar sobre tudo isso muda o que na vida do seu cão ou do seu gato?



Adianto que pode mudar tudo!



Já parou para pensar na possibilidade do seu pet ter uma vida muito mais saudável, feliz e livre de estresse? Já refletiu sobre como somente você, tutor, pode fazer isso por ele? Seria ótimo começar 2020 proporcionando tudo isso ao seu animal de estimação, não é mesmo?



Uma das formas de mudar para muito melhor a vida do seu peludo é através da dieta. Substituir a ração por alimentação natural balanceada (cozida, crua sem ossos ou crua com ossos) pode trazer benefícios incríveis, começando pelo fato de que a alimentação natural é uma dieta variada, composta, basicamente, de vegetais frescos, carnes e vísceras.



Ou seja, acabou aquela história de comer o mesmo grão seco, a ração todos os dias. Isso significa muito mais alegria e satisfação nas refeições do seu peludo. Mas, é claro que os benefícios não param por aí.



Tendo em vista que é composta por alimentos frescos, a alimentação natural está livre de aditivos químicos presentes na maior parte das rações encontradas no mercado, como conservantes, corantes e flavorizantes. Já existem estudos associando tais substâncias a casos de câncer, alergias e distúrbios na função endócrina e/ou comportamental.



Além disso, esta dieta possui, em média, 70% de água em sua composição, o que favorece a saúde dos rins e do trato urinário, além de facilitar a digestão, principalmente quando comparada à ração, com, aproximadamente, 10% de água.



A introdução da nova alimentação traz mais disposição, melhora a aparência e diminui a queda dos pelos, contribui para o controle da obesidade, diminui ou cessa os casos de coceiras, vômitos e diarreias quando associados à alimentação inadequada.



Por todas essas razões, os alimentos funcionais contribuem para a longevidade, com saúde, dos cães e gatos.



Tudo isso pode ser potencializado se a nova dieta vier acompanhada de uma mudança no estilo de vida do seu pet.



Quando se trata dos cães, passeios regulares são essenciais para a diminuição do estresse. O enriquecimento ambiental também contribui, bastante, para o controle do estresse e pode ser utilizado com cães e gatos. Quanto aos cães, brinquedos recheáveis, como kongs ou chifres, ossos naturais e jogos para encontrar petiscos são ótimas distrações. Já os gatos podem ter à sua disposição arranhadores e outros brinquedos com que consigam interagir sozinhos, além de prateleiras, para subir e descer.



Aproveite o desejo de renovação trazido pelo novo ano e mude a rotina do seu melhor amigo através de uma nova dieta (alimentação natural balanceada) e enriquecimento ambiental. Essas mudanças têm o verdadeiro potencial de fazer com que ele viva mais tempo ao seu lado, com mais alegria, saúde e disposição.



Importante lembrar que qualquer alteração na alimentação do seu animal de estimação deve passar pela aprovação de um médico veterinário ou zootecnista. Nunca inicie a alimentação natural por conta própria.



Que 2020 seja um ano repleto de mudanças positivas para todos nós e para os nossos peludos também.

Isabela Micherif

é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Público, trabalhou por dez anos na área de Direito Ambiental, sendo cinco na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD) e cinco como assessora no Ministério Público de Minas Gerais. Depois desde período, deixou o trabalho no escritório para levar mais saúde e qualidade de vida a cães e gatos, por meio da alimentação natural. É proprietária e pet chef na empresa Cozinha Pet – alimentação natural para cães e gatos. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

