Alimentação Natural: a melhor opção em saúde e qualidade de vida para o seu melhor amigo

Isabela Micherif 13/08/2020

A alimentação natural para cães e gatos nada mais é do que uma dieta caseira constituída, de forma geral, por carnes, vísceras e vegetais frescos. Quando falamos em dieta caseira é importante ressaltar: não se trata de oferecer restos de comida ao seu pet. Para que a alimentação natural traga para o seu animal todos os benefícios que promete, é essencial que seja feita de maneira balanceada e com acompanhamento profissional.



Dito isso, vamos às vantagens de deixar a ração no passado e oferecer alimentação natural equilibrada para os nossos pets.



Você pode escolher qual modalidade de alimentação natural mais se encaixa na sua rotina e na do seu animal de estimação. As modalidades dessa dieta são: alimentação natural crua com ossos – constituída, basicamente, por vegetais, vísceras, carnes e ossos carnudos crus (ossos nunca devem ser cozidos); alimentação natural crua sem ossos – constituída, basicamente, por vegetais, vísceras e carnes cruas e alimentação natural cozida – constituída, basicamente, por vegetais, vísceras e carnes cozidas.



Seja qual for a dieta ideal para você (pensando no preparo, armazenamento) ou para o seu animal (com qual tipo de AN a adaptação dele será melhor), a alimentação natural sempre terá vantagens quando comparada à ração. Isso, claro, se for produzida com todos os cuidados que requer: acompanhamento profissional de um médico veterinário ou zootecnista para elaboração de uma dieta balanceada, complementação adequada, suplementação na medida certa. Caso você não tenha disponibilidade ou vontade de seguir, rigorosamente, o que o profissional indicar, é melhor continuar na ração.



Uma das grandes vantagens dessa dieta é o fato dela ser constituída, em média, por 70% de água. Desse modo, auxilia na manutenção da hidratação, na boa digestão, na saúde dos rins e do trato urinário. Agora pense na ração. Certamente aquele grão seco não oferece esse tipo de benefício (as rações possuem, em média, apenas 12% de umidade).



Tendo em vista que a alimentação natural é produzida com alimentos comuns à nossa alimentação, há possibilidade de incluir na vida do seu peludo uma dieta variada, alternando proteínas, vísceras, legumes e verduras. Por apresentar bons níveis de proteína animal, além de vegetais frescos, a alimentação natural proporciona boa absorção dos nutrientes e, consequentemente, a melhora geral na saúde, disposição e imunidade de cães e gatos. E tem mais uma vantagem atrelada ao bom aproveitamento dos nutrientes: fezes muito mais sequinhas e com odor reduzido.



A alimentação natural é muito mais palatável, principalmente para os cães. Ou seja, agrada até aqueles com o paladar mais exigente! Isso também contribui para que o momento da refeição seja muito mais prazeroso e alegre para o seu animal de estimação.



Por ser uma dieta equilibrada e balanceada, auxilia no combate à obesidade, bem como no controle de episódios de diarreia, vômito, otites e problemas de pele de fundo alimentar.



E tem mais coisas boas! Imagine poder proporcionar ao seu melhor amigo um alimento totalmente livre de aditivos químicos, corantes e conservantes artificiais comumente presentes nas rações. Já é sabido que muitos desses aditivos são prejudiciais à saúde, sendo que alguns deles já foram associados, até mesmo, a casos de câncer (como os conservantes BHA e BHT). Dá aquela sensação de consciência tranquila por fazer o melhor para proporcionar longevidade, com saúde e qualidade de vida, aos nossos companheiros de quatro patas.



Mas é imprescindível alertar: a alimentação natural desbalanceada pode levar a excessos e a deficiências nutricionais. Procure sempre um veterinário com conhecimento em nutrição animal ou um zootecnista para a elaboração de um cardápio adequado para o seu pet.



Todos nós temos conhecimento sobre os malefícios que a comida ultra processada, industrializada e produzida com aditivos químicos (corantes, conservantes, palatabilizantes) causam à nossa saúde. O mesmo vale para o seu pet. No entanto, ele não tem escolha. Está nas suas mãos promover essa mudança (para muito melhor) na vida do seu melhor amigo. Alimentação natural é carinho, respeito e cuidado com o seu peludo!

Isabela Micherif é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Público, trabalhou por dez anos na área de Direito Ambiental, sendo cinco na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD) e cinco como assessora no Ministério Público de Minas Gerais. Depois desde período, deixou o trabalho no escritório para levar mais saúde e qualidade de vida a cães e gatos, por meio da alimentação natural. É proprietária e pet chef na empresa Cozinha Pet – alimentação natural para cães e gatos. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

