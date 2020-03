Saiba quais sintomas, causas e tratamento da otite canina e felina





Daniele Milione 12/03/2020

Estamos no verão, época de chuvas e calor intenso, portanto uma das patologias comuns nesta época são as otites por conta do aumento da umidade. As otites podem ter várias causas, dentre elas: bacterianas, fúngicas, provocada por ácaros e até mesmo iatrogênica.



Temos também a anatomia do conduto auditivo dos cães e gatos, por serem mais sinuosos o que favorece um pouco mais as otites. Em algumas raças que possuem as orelhas mais caidinhas como: Beagles, Cocker, Poodles entre outros, acaba por favorecer as otites devido a baixa oxigenação do local.



Mas, o que fazer para prevenir? Ao menos uma vez por semana, devemos inspecionar as orelhas, realizando a higiene com auxílio de algodão ou gase. Existem no mercado Pet, soluções ceruminolíticas para prevenção de otites que também podem ser usadas, se adequadamente orientados. Ao banhar os animais deve-se sempre proteger os ouvidos para que não entre água, pois a mesma poderá causar otites, alias é uma das principais causas.

Agora, como saber quando a otite já está instalada? Os cães ou gatos tem o hábito de se coçarem e o fazem também na parte externa das orelhas, mas neste caso se tornam mais intensificadas vindo acompanhadas de vocalizações, outros esfregam a cara nas paredes e almofadas, odores desagradáveis, secreções amarelas ou bem escuras, algumas até pretas também podem estar presentes. Caso isso ocorra, deverá levar seu animal a uma consulta com o médico veterinário para melhor diagnóstico e tratamento.

A otite não tratada, pode gerar patologias ainda mais severas, que apenas podem ser resolvidas cirurgicamente, alguns traumas provocados pelo incômodo e dor, provenientes das coceiras, frequentemente podem romper artérias e vasos internos causando o que chamamos de OTOHEMATOMA (conhecido também pelos proprietários pelo nome de "orelha de pastel") Alguns casos evoluem com feridas que ocasionam presença de moscas o que frequentemente geram as miíases (larvas de moscas) agravando mais ainda a situação.



Se identificada a causa e tratada corretamente, o tratamento pode durar de 7 a 21 dias, mas caso não seja resolvido, a otite pode reaparecer. Mas em geral o tratamento é simples com produtos específicos para cada caso e o tratamento alcança o sucesso desejado.

Cuide bem do seu melhor amigo!

Daniele Milione é médica Veterinária. Graduada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2005). Pós Graduada pelo Quallitas : (2009 em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais) e Univiçosa (2013 em Cirurgia de Pequenos Animais). Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.