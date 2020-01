Quarta-feira, 15 de janeiro de 2020, atualizada às 15h39

Primeiro evento de adoção de animais do Canil Municipal em 2020 será neste sábado



Da redação



Neste sábado, 18 de janeiro, será o primeiro evento de adoção de animais do Canil Municipal de Juiz de Fora. Vinte cães e dez gatos estarão à espera de pessoas interessadas em adotá-los, das 10h às 14h, no Hospital Veterinário Estrada Real. A gerente do Departamento de Controle Animal (Dcan), Miriam Neder, conta que no último ano o canil conseguiu lares para mais de 430 animais. "Esperamos que este ano seja ainda melhor".



O evento terá estandes de artigos pets das empresas parceiras Agrotela e Masuda Pet, oferecendo brindes aos adotantes. Para levar um dos animais para casa basta ter em mãos documento com foto e comprovante de residência. Para ser voluntário, é só chegar meia hora antes do início do evento, ou seja, às 9h30. O Hospital Veterinário Estrada Real fica na Rua Alencar Tristão, 287, Bairro Santa Terezinha.



O Canil Municipal abriga hoje cerca de 600 animais disponíveis para adoção. Os interessados podem entrar em contato com o Disque-Adoção, pelo telefone 3225-9933. O espaço também recebe visitas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 12h às 16h. O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos, Bairro São Damião.





