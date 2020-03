Quarta-feira, 11 de março de 2020, atualizada às 10h20

Feira de adoção de animais acontece neste sábado no Independência Shopping



Da redação



O Canil do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) promove, no sábado, 14 de março, evento de adoção, no estacionamento (G1) do Independência Shopping.

Serão 18 cães e 8 gatos. Todos os animais que estarão no evento são vacinados, vermifugados e os que têm mais de seis meses já estão castrados. Quem deseja ser voluntário precisa chegar meia hora antes do evento começar, ou seja, às 9h30. Para adotar um amigo, é necessário ter mais de 18 anos, portar documento com foto e comprovante de residência. "Nossa prioridade é fazer com que todos os bichinhos que levamos para os eventos garantam um lar amoroso e, principalmente, responsável. É sempre bom reforçar que a pessoa que decide adotar um animal precisa saber que ele tem necessidades físicas e emocionais que precisam ser atendidas", explica a gerente do Departamento de Controle Animal, Miriam Neder.

