Cachorro em situação de maus-tratos é resgatado na Zona Norte



O suspeito já foi intimado para prestar esclarecimentos na delegacia da Polícia Civil



22/04/2020

Um cachorro que vivia em situação de maus-tratos foi resgatado na manhã desta quarta-feira, 22 de abril, após diligências realizadas pela Polícia Civil para apurar uma denúncia, em Juiz de Fora. O suspeito de maus-tratos já foi intimado para prestar esclarecimentos na Delegacia, na próxima semana.



O animal foi encontrado em uma residência, localizada na Zona Norte, amarrado em uma caixa d’agua, magro e com a pelagem comprometida. Após ser resgatado por policiais civis do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais, o cão foi levado para uma clínica veterinária.



De acordo com o titular do Núcleo, delegado Rodrigo Massaud, a polícia também está providenciando um lar temporário junto a Organizações Não Governamentais (ONGs) da cidade. “Reafirmamos o compromisso da Polícia Civil com toda forma de vida e continuaremos atuando, diuturnamente, no combate aos maus-tratos contra animais”, destacou.

