Sábado, 4 de julho de 2020, atualizada às 08h41

Canil Municipal mantém serviço de adoção de animais durante a pandemia



Da redação



O serviço de adoções de cães e gatos continua no canil do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), apesar das visitas diárias estarem suspensas, por causa da pandemia de coronavírus. A solicitação deve ser realizada via telefone ou online. Outros meios de contatos estão sendo realizados, para que os animais ganhem um lar.



A gerente do Departamento de Controle Animal (Dcan), Miriam Neder, explicou como estão funcionando as adoções: "Depois que a pessoa manifesta interesse em adotar um animal, através do ´Disque-Adoção`, ou respondendo ao formulário, enviamos fotos e agendamos um encontro. Entra no canil somente uma pessoa da família, para conhecer o animal, utilizando máscara. Lá, disponibilizamos álcool gel para higienizar as mãos".



O canil possui hoje mais de 650 animais, filhotes e adultos. Dentre eles, 500 cães e cem gatos estão disponíveis para adoção. O interessado deve entrar em contato com a equipe do “Disque-Adoção”, de segunda a sexta-feira, através do telefone 3225-9933, das 7h às 12h e das 13h às 16h, ou respondendo ao formulário online.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.