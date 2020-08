Terça-feira, 11 de agosto de 2020, atualizada às 10h52

Saiba quais os principais cuidados com os animais de estimação durante a pandemia

Da redação



A médica veterinária Daniele Milione, colunista da ACESSA.com, participou de um bate-papo com o jornalista Jorge Júnior em transmissão ao vivo sobre os cuidados com animais de estimação durante a pandemia. A profissional aborda durante a live como os tutores de cães devem realizar higienização dos animais após os passeios na rua. Os estudos mostram que os pets não adoecem ou transmitem a Covid-19, mas podem se tornar vetores de transmissão. Por isso, o mais indicado é higienizar com água e sabão as patas dos cães depois de chegar em casa.

A presença contínua de seus tutores no lar, devido ao isolamento social, também pode causar mudanças no comportamento dos animais.



Se interessa pelo assunto? Confira as orientações da veterinária no vídeo abaixo:





