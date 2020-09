Quarta-feira, 2 de setembro de 2020, atualizada às 18h46

Campanha de vacinação antirrábica começa dia 9 na Zona Rural de Juiz de Fora



Da redação



A campanha antirrábica de 2020 terá sua primeira fase na zona rural, com início na quarta-feira, 9 de setembro, e término previsto no dia 29. Na primeira data, as equipes do Setor de Zoonoses estarão nas localidades de Torreões e Piratininga. Neste primeiro momento, a previsão é de que sete mil animais sejam vacinados.



De acordo com o supervisor do setor, José Geraldo de Castro Júnior, o objetivo principal da vacinação é evitar a contaminação humana. Cães e gatos são os principais transmissores, e, por isso, a campanha é direcionada a esses animais.



Dois postos móveis, com seis servidores em cada, circularão pela área rural, passando de casa em casa. Algumas localidades ainda terão posto fixo.



Todos os animais saudáveis, a partir de três meses de idade, poderão ser vacinados. Em caso de doença, é recomendado que o responsável aguarde a recuperação. O objetivo da imunização é criar anticorpos, o que não acontece quando há problema de saúde.



Como a campanha se dará em meio à pandemia da covid-19, são recomendados os cuidados básicos para prevenção: uso de máscara, álcool gel e evitar aglomerações.



A primeira etapa de vacinação na zona urbana está programada para 24 de outubro. A campanha de vacinação antirrábica é estratégia do Ministério da Saúde (MS), que enviará as doses para os estados, e esses, por sua vez, são os responsáveis por distribuir as doses para os municípios.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Publicitário

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.