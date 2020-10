Segunda-feira, 19 de outubro de 2020, atualizada às 18h40

JF terá mais de 90 postos de vacinação contra a raiva na zona urbana



Da redação



A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) vai disponibilizar 96 postos para vacinação antirrábica na zona urbana do município (confira os locais). A imunização será realizada no próximo sábado, 24, das 8 às 17 horas. A vacina é direcionada a cães e gatos, a partir dos três meses de idade e desde que estejam saudáveis. O objetivo é criar anticorpos, o que não acontece se houver algum problema de saúde. Nesse caso, é recomendado aguardar a recuperação do animal.

Os postos serão montados em Unidades Básicas de Saúde (UBSs), campos de futebol, praças públicas, centros comunitários, pontos de fácil acesso à população, a maioria já usados em campanhas anteriores.

A campanha tem algumas peculiaridades. Em função da longa distância entre os imóveis, o Náutico será atendido por uma equipe volante. O mesmo se dará no Bairro Marilândia e na Vila Sr. Neném.

A vacinação será antecipada em dois pontos da região do São Pedro. No Caiçaras I e no Adolfo Vireque será nesta terça, 20, e quinta-feira, 22. A cobertura nas Granjas Bethel e no Jardim das Pedras Preciosas, localizados na região do Retiro, ao contrário, terá a data postergada para os dias 26 e 27, na segunda e terça-feiras, após a campanha.

