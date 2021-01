Secretaria de Saúde assume o Canil Municipal em Juiz de Fora

da Redação - 28/01/2021 08:36

A gestão do Canil Municipal passou a ser realizada pela Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Segundo a assessoria da PJF, "até então, os serviços eram geridos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb). O local é indispensável para acolher animais resgatados nas ruas ou em condições de maus-tratos, e garante segurança e bem-estar, tanto para eles, quanto aos cidadãos de Juiz de Fora.

Para a subsecretária de Vigilância em Saúde, Cecília Kosmann, “é importante trabalhar o conceito one helth (uma saúde), que interliga a saúde animal, humana e ambiental, tratando-as como um todo”. Para Cecília, “a partir do momento em que o os cuidados do Canil passam para a SS, que tem todo conhecimento da parte epidemiológica, de vigilância e assistência, há um fortalecimento das ações da pasta, além das políticas públicas que continuarão em parceria com o Demlurb em relação à localização da estrutura na parte de recolha dos animais. Essa mudança vai possibilitar tratar, não só a saúde e o controle da população de animais na cidade, como também o monitoramento das zoonoses que se relacionam às doenças humanas”.

De acordo com o veterinário Fábio Valverde, atual coordenador do Canil, “trinta e quatro funcionários trabalham no local, incluindo dois veterinários e dois estagiários”. Fábio ressalta que, “em média, são oferecidos entre 30 e 40 atendimentos aos animais abrigados diariamente, incluindo a realização de curativos, intervenções cirúrgicas, procedimentos de limpeza e higiene”.

Atualmente, o Canil Municipal conta com a presença de 700 cães, cem gatos e quatro cavalos, os quais recebem os cuidados necessários para suas permanências no local até que sejam adotados. Eles são separados por baias, gatis e currais higienizados pelo menos três vezes por dia, por macho e fêmea, porte, temperamento e idade, a fim de evitar possíveis brigas entre os animais. Recebem água à vontade e ração de qualidade indicada para adultos e filhotes.

Como Adotar?



Interessados em adotar um animal podem entrar em contato pelo telefone (32) 3225-9933, de segunda a sexta-feira, das 9h às 10h30 e das 12h às 16h para agendar a visita. O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos, Bairro São Damião. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de ter mais de 18 anos de idade.