Gato é resgatado na parte alta da Rua Halfeld

Animal será colocado para adoção, segundo assessoria da vereadora Kátia Franco Protetora

por Jorge Júnior - 18/02/2021 16:29

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência na manhã desta quinta-feira, 18 de fevereiro, na parte alta da Rua Halfeld, no Centro de Juiz de Fora.



Segundo informações, um gato estava escondido perto de uma caçamba de obras e moradores acionaram a vereadora Kátia Franco Protetora, que enviou o veterinário Pedro Castilho, de sua equipe, para fazer o resgate. Porém, com a movimentação, o animal se assustou e entrou no forro do motor de um carro que estava estacionado na via. Para realizar a operação, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e conseguiu pegar o animal.

Conforme a assessoria da vereadora, "o gato está bem de saúde. Será castrado e, logo depois, colocado para adoção. Quem tiver interesse em adotar, pode entrar em contato com o número 32 99183-7841".