Prefeitura lança site para adoção de animais do Canil Municipal

da Redação - 22/02/2021 18:01

Com o objetivo de promover a adoção de animais do Centro de Adoção do Canil Municipal, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou o site "Me Adota Aí", por meio do qual os interessados podem agendar visitas, ter acesso a fotos de cães e gatos, além de saberem os detalhes referentes à adoção.

São mais de 800 animais já castrados e com os cuidados médicos necessários. Desde o início da campanha promovida pela Secretaria de Comunicação Pública nas mídias sociais, 22 animais foram adotados.

Interessados podem entrar em contato pelo telefone (32) 3225-9933, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h30 para agendar a visita.

O endereço é Rua Bartolomeu dos Santos, 680, Bairro São Damião. É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência, além de ter mais de 18 anos de idade.