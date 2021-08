Canil Municipal promove evento de adoção no Parque da Lajinha

por Jorge Júnior - 14/08/2021 08:22

Neste domingo, 15 de agosto, o Canil Municipal da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realiza o primeiro evento de adoção de cães e gatos de 2021. Será montada uma tenda no Parque da Lajinha, das 9h às 12h.



Durante o evento, haverá uma equipe do Centro de Adoção Municipal, treinada para identificar pessoas aptas a fazerem uma adoção responsável. Os interessados irão passar por uma entrevista minuciosa para adoção do seus possíveis futuros pets.

Os interessados em levar um amigo de quatro patas para casa deverão apresentar documento oficial com foto, CPF, e comprovante de residência, além de ter mais de 18 anos de idade. O veterinário do Canil Municipal, Fábio Valverde, destaca que “quem quiser adotar, deverá, de preferência, levar guia e coleira para cachorro e uma caixa para poder transportar com segurança os gatinhos. Também é necessário que todos cumpram os protocolos de prevenção à Covid-19 com o uso de máscara e álcool para higienização das mãos”. O veterinário ressalta que “os animais disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e chipados”.

A campanha “Me adote Aí!” foi lançada pela atual gestão municipal com o objetivo de garantir um lar para os animais abrigados no Canil Municipal. Além da feira, os interessados em adotar um animal podem entrar em contato pelo telefone (32) 3225-9933, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h30 para agendar visita. O Canil Municipal fica na Rua Bartolomeu dos Santos, 680, Bairro São Damião.