Vacinação antirrábica animal será no próximo dia 23 de outubro

A campanha já teve início na zona rural da cidade

da Redação - 09/10/2021 06:31

O setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dá início, dia 23, à campanha de Vacinação Antirrábica Animal em Juiz de Fora. A vacinação é indicada para cães e gatos, a partir de 3 meses de idade. A campanha já teve início na zona rural da cidade, e chega até ao centro urbano.



Para o processo de imunização animal, os postos de vacinação serão estruturados nas áreas externas de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), praças públicas, campos de futebol, centros comunitários, totalizando, aproximadamente, cem pontos de aplicação da vacina. A expectativa é de que mais de 50 mil animais sejam imunizados.

A vacinação antirrábica animal representa a ação mais importante na prevenção do aparecimento da doença. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria Municipal de Saúde realiza a vacinação de cães e gatos, em função destes animais serem principais transmissores da raiva para o ser humano, sendo recomendado aos proprietários de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos, que adquiram a vacina e realizem a vacinação de todos os seus animais, uma vez que a doença corresponde a uma patologia que é transmitida por mamíferos. Entretanto, cabe destacar que Juiz de Fora não registra casos de raiva em cães e gatos desde 1998, devido às abrangentes campanhas de vacinação que o município realiza há vários anos consecutivos.

Segundo o médico veterinário e coordenador da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, José Geraldo de Castro Júnior, a raiva é uma zoonose causada por vírus e transmitida por mamíferos, principalmente cães e gatos, “cabendo destacar que a transmissão ao homem pode ocorrer através de equinos e bovinos, animais silvestres/morcegos, principalmente na zona rural. A transmissão ocorre através de mordeduras, arranhaduras e lambeduras de mucosas, em função do vírus estar presente na saliva dos animais contaminados. Infelizmente, alguns proprietários de bovinos e equinos ainda não vacinam seus animais, permitindo que os mesmos fiquem expostos à circulação viral e ao aparecimento de casos clínicos”, afirma.

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) é o local de referência em Juiz de Fora em casos de mordidas/arranhões de cães, gatos e outros animais possivelmente contaminados. O serviço de soroterapia do HPS é referência no tratamento antirrábico na região, para que se avalie a necessidade de aplicação de vacina e/ou soro antirrábico. Esse é um procedimento que representa outra importante ação na prevenção da doença, além da vacinação dos animais.