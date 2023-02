Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste sábado (18) na BR 267 no KM 130, próximo ao bairro Igrejinha, em Juiz de Fora. O acidente envolveu um ônibus do transporte coletivo urbano e um carro de passeio.

De acordo com os Bombeiros, os veículos tiveram uma colisão frontal. Com a batida, o coletivo saiu da pista e caiu no barranco. Apenas o motorista e o cobrador estavam no veículo e não tiveram ferimentos.

FOTO: Bombeiros - Com a batida, ônibus caiu em um barranco

Já o carro de passeio, haviam três pessoas e uma delas morreu no local. Uma outra vítima ficou presa dentro do automóvel e foi removida pela equipe do Corpo de Bombeiros e a terceira vítima foi atendida pelo SAMU.





