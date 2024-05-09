Rog?rio de Deus

18/02/99

O juizforano Rog?rio de Deus nasceu em 12 de julho de 1962. Artista pl?stico, Rog?rio ocupa-se em suas telas de reestabelecer uma rela??o de amizade e harmonia entre o homem e o seu meio, expressando a felicidade.

Seu trabalho, desenvolvido por meio de s?ries, freq?entemente apresenta uma vari?vel mescla de t?cnicas e meios, numa permanente busca de novas possibilidades formais. As principais tem?ticas s?o as tradi?es, hist?rias e h?bitos populares e mineiros.

Com exposi?es desde 1984, o artista j? exibiu mostras de sua pintura em diversas galerias de Juiz de Fora, S?o Paulo, Esp?rito Santo e Rio de Janeiro. Sua obra obteve premia?es no Sal?o Oficial Municipal da cidade, no Sal?o Universit?rio de Cultura da UFJF, no Sal?o Special do Rio de Janeiro, dentre outras.



?Pintar n?o ? um momento apenas de relax, de terapia.

? sim, um confronto, uma queda de bra?o.

Significa desprendimento total, concentra??o, rito e entrega.

? uma abstrata gama efervescente.

Uma grande vaga a varrer a l?gica da emo??o.

Pintar ainda ? a absurda tentativa de materializar a poesia.?

Rog?rio de Deus