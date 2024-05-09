Dica de Turismo Aeroclube e Aeroporto de Juiz de Fora

O Aeroclube de Juiz de Fora oferece v?rias op?es de lazer: v?os panor?micos sobre a cidade, de ter?a a domingo e, nos finais de semana, atividades aerodesportivas como planadores, acrobacias e shows dos paraquedistas do Clube Asas de Ouro. O Aeroclube est? localizado ao lado do Aeroporto de Juiz de Fora, no final da Av. Guadalajara, Bairro Aeroporto.







Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998