Parque Estadual Florestal de Ibitipoca

Em uma ramifica??o da Serra da Mantiqueira, nos munic?pios de Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca, situa-se o Parque Estadual de Ibitipoca.

Criado em 1973, ? considerado o segundo parque mais bem equipado de Minas Gerais. Nos seus 1.448 hectares, encontram-se mais de vinte cachoeiras, cerca de 40 grutas - incluindo a segunda maior gruta de quartzo do Brasil - al?m de belas paisagens que se descontinam de seus picos, como o Pico do Pe?o, com 1.727 m.

Entre os in?meros atrativos que encantam os amantes da natureza, destacam-se a Ponte de Pedra, o Lago dos Espelhos, das Miragens, a Cachoeira dos Macacos, a Gruta das Brom?lias com seus sal?es, a Gruta dos Viajantes e a da Janela para o C?u, considerada uma das mais belas do Parque. Nele nascem o Rio do Salto e o Rio Vermelho, com suas piscinas naturais.



Ponte de Pedra

Lago dos Espelhos





Al?m do lobo guar?, s?mbolo da fauna de Ibitipoca e de bandos de macacos que surpreendem os visitantes, mais de duzentas esp?cies de p?ssaros vivem nesse santu?rio. A diversidade de sua flora, com exemplos raros, alguns amea?ados de extin??o, desde o s?culo passado, desperta o interesse de pesquisadores internacionais.



A colora??o da ?gua das cachoeiras ? uma das peculiaridades de Ibitipoca

Gruta das Brom?lias



Na estrada do Parque, h? um camping e, na regi?o, existem pousadas. ? poss?vel passar apenas o dia no parque do Ibitipoca, j? que Lima Duarte se encontra a 65 Km de Juiz de Fora (pela BR 267) e de l? at? o Parque s?o apenas 27 Km de estrada de terra. O transporte rodovi?rio pode ser feito pela Frotanobre (Av. Francisco Valadares, 26; Vila Ideal. Telefone 215-0904). O Parque est? aberto diariamente, das 7h ?s 18h. O telefone do Parque ? (032)281-1101.

Fonte: Guia Tur?stico de Juiz de Fora 1998