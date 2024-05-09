Ponto Tur?stico

Espa?o Cultural Bernardo Mascarenhas

10/11/98

Todas as atividades do Espa?o Cultural Bernardo Mascarenhas foram suspensas desde mar?o deste ano. As reformas tiveram que ser adiadas por causa da situa??o financeira por que passa a Prefeitura de Juiz de Fora.

O Espa?o, que foi criado em 1985, funciona no pr?dio da antiga Companhia T?xtil Bernardo Mascarenhas, ? Av. Get?lio Vargas, 200, e ? um marco da arquitetura local. A antiga f?brica, inaugurada em 1888, produzia tecidos de primeira qualidade em linho e algod?o. Sua tecnologia e produ??o eram das mais modernas para a ?poca. Mas mesmo assim, n?o conseguiu resistir ?s modifica?es pol?ticas e econ?micas ocorridas ap?s a d?cada de 30. Em 14 de janeiro de 1984 encerraram-se todas as atividades industriais da Companhia, que no ano seguinte se transformaria em Centro Cultural.

O Centro iniciou suas atividades, mas a estrutura comprometida pelo tempo exigia uma reforma. Iniciaram-se ent?o as obras no pr?dio, que, pelo projeto, contar? com 6 ateli?s (cer?mica, desenho, pintura, serigrafia, gravura e fotografia), 4 ?reas de exposi??o (contempor?nea, Juiz de Fora, express?o nacional e produ??o dos ateli?s), videoteca com 60 lugares, teatro para 200 pessoas com camarins e infra-estrutura, e sala de multimeios para atender a cerca de 40 ouvintes. Tamb?m foi necess?ria a reforma el?trica de todo Centro Cultural, com adequa??o de ilumina??o e atendimento ?s normas de seguran?a e qualidade das instala?es.

De acordo com o Diretor do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, S?rgio Werneck Rodrigues, ainda ser?o necess?rios cerca de R$200.000,00 para a conclus?o da obra. Pretendia-se, em pouco tempo, dar ao edif?cio hist?rico melhores condi?es de uso para as quest?es culturais, mas n?o h? previs?o de quando a Prefeitura vai liberar verba novamente. Cabe ? comunidade esperar melhoras no or?amento da Prefeitura para que a velha f?brica volte a produzir; s? que agora, ao inv?s de tecidos, produza cultura.

Colabora??o: Fernanda Santarosa

estudante do 4? per?odo

da Faculdade de Comunica??o da UFJF