



Museu Mariano Proc?pio

Uma dica interessante para juizforanos e turistas ? o passeio ao Museu Mariano Proc?pio. Fundado por Alfredo Ferreira Lage, filho de Mariano Proc?pio Ferreira Lage, ? considerado um dos mais importantes do Brasil. O Museu foi doado ao munic?pio no in?cio do s?culo, com seu acervo e o parque que circunda a "Villa". No parque, ?rvores centen?rias e um lago com pequenas ilhas. A "Villa" foi constru?da para abrigar a fam?lia imperial de Dom Pedro II, que esteve, em v?rias ocasi?es, visitando o local. A mans?o e os jardins foram projetados e constru?dos pelo arquiteto alem?o Carlos Augusto Gambs. Tiradentes Esquartejado. ?leo sobre tela de Pedro Am?rico de Figueiredo e Melo. (1843 - 1905) Um dos destaques da pintura do Museu Mariano Proc?pio.

Villa. Fachada do "castelinho", constru?do em 1861, por Mariano Proc?pio, com projeto do arquiteto Augusto Gambs.

Em seu acervo natural, o Museu Mariano Proc?pio abriga animais, plantas, f?sseis, minerais. Nas galerias, informa?es sobre geologia, mineralogia, paleontologia e zoologia. O setor de documentos apresenta revela?es hist?ricas atrav?s de cartas, livros, jornais, fotografias e mapas. Entre os documentos, cartas de Dom Pedro I, enviadas ? sua amante, a Marquesa de Santos. Tamb?m no acervo do Museu encontram-se indument?rias, j?ias, moedas, armas, m?veis, esculturas, pinturas, dentre outros.

O Museu Mariano Proc?pio fica na rua Mariano Proc?pio, s/n, com entrada para ve?culos pela rua D. Pedro II, s/n. Informa?es podem ser obtidas pelo telefone (032)211-1145, fax (032)215-5687. O hor?rio de funcionamento ? de ter?a a domingo, de 12h ?s 18h.

O Primeiro Museu de Minas

Por Jorge Sanglard,

assessor de Rela?es P?blicas da FUNALFA,

vice-presidente da Associa??o de Apoio

ao Museu Mariano Proc?pio.

"?cone da mem?ria hist?rica do Brasil, de Minas e de Juiz de Fora, o Museu Mariano Proc?pio ? um marco do pioneirismo da cidade e da obstina??o de juizforanos como Alfredo Ferreira Lage(1865/1944), que dedicou sua vida ? forma??o de um dos mais significativos acervos art?sticos, hist?ricos e de ci?ncias naturais do pa?s. Filho de Mariano Proc?pio Ferreira Lage - construtor da primeira estrada de rodagem macadamizada no Brasil, as Uni?o e Ind?stria, no per?odo de 1856 a 1861, ligando Juiz de Fora a Petr?polis, Alfredo Ferreira Lage transformou, em museu particular, em 1915, a Villa edificada por Mariano Proc?pio, em 1861, para receber a fam?lia imperial de D. Pedro II. Nascia, assim, o primeiro museu de Minas Gerais.

Para marcar o centen?rio de nascimento de Mariano Proc?pio, em 23 de junho de 1921, Alfredo Ferreira Lage inaugurou o Museu na Villa, projetada e constru?da no estilo renascentista pelo arquiteto alem?o Carlos Augusto Gambs, e situada no alto e no centro de um parque de 78 mil metros quadrados. O parque do Museu Mariano Proc?pio valoriza em seus jardins a flora ex?tica e brasileira. Foi considerado pelo naturalista su??o Jean Louis Rodolphe Agassiz(1807/1873), especialista em geologia e paleontologia e colaborador do acervo de Hist?ria Natural do Museu, como "o para?so dos tr?picos".

A amplia??o do acervo de Alfredo Ferreira Lage levou ? constru??o de um pr?dio anexo ? Villa, onde foi criada a Galeria Maria Am?lia para abrigar parte das obras que integram uma pinacoteca de reconhecida import?ncia, abrangendo, principalmente, o per?odo de 1870 a 1930. Em 13 de maio de 1922, o Museu Mariano Proc?pio foi oficialmente aberto ao p?blico e inaugurado com acervo que ocupava tanto a Villa quanto o anexo. Em 29 de fevereiro de 1936, Alfredo Ferreira Lage efetivou a doa??o ao munic?pio do conjunto do Parque e do Museu Mariano Proc?pio.

O acervo

Um acervo constitu?do de cerca de 45 mil objetos de grande valor hist?rico, art?stico e cient?fico, faz do Museu Mariano Proc?pio um dos mais importantes n?cleos de saber do pa?s. Pinturas, esculturas, gravuras, desenhos, livros raros, documentos, fotografias, mobili?rio, prataria, armaria, numism?tica, cartofilia, indument?ria, porcelanas, cristais e pe?as de Hist?ria Natural integram o acervo, preservando o passado para que as novas gera?es possam extrair conhecimento e refletir sobre o presente e a constru??o do futuro.

Obras de expoentes da pintura europ?ia, como os franceses Charles Fran?ois Daubigny (1817/1878) e Jean Honor? Fragonard (1732/1806) e o holand?s Willem Roelofs (1822/1897) s?o destaque no acervo ao lado de trabalhos de brasileiros como Pedro Am?rico de Figueiredo e Melo (1843/1905), Rodolfo Amoedo (1857/1941) e Belmiro de Almeida (1858/1935). Esculturas e moldes de gesso, principalmente do s?culo XIX, de artistas como Claudion, Marius Jean Merci?, Rodolfo Bernardelli, Modestino Kanto e Jos? Ot?vio Correia Lima tamb?m se projetam no conjunto do Museu.

Os trajes da coroa??o, da maioridade e do casamento de D. Pedro II e o traje de corte da Princesa Isabel s?o as mais significativas pe?as de indument?ria expostas no Museu Mariano Proc?pio. O acervo mobili?rio, que ? considerado um dos importantes do pa?s, destaca-se pela cole??o de pe?as a partir do s?culo XVI e at? o s?culo XIX, estas em grande parte adquiridas do Pal?cio de S?o Crist?v?o, no Rio de Janeiro.

A doa??o de Am?lia Machado Cavalcanti de Albuquerque (1852/1946), Viscondessa de Cavalcanti, no setor numism?tico, abrange desde moedas greco-romanas, estampando a ef?gie do imperador J?lio C?sar, at? medalhas raras europ?ias. O Museu Mariano Proc?pio guarda ainda parte da hist?ria da armaria ao longo do tempo, com destaque para um punhal do s?culo XVI, com bainha em marfim, veludo e a?o, que pertenceu ao Rei Francisco I (1515/1547) da Fran?a, e um Polvorinho de marfim, que pertenceu ao rei Augusto Sigismundo II (1548/1572), da Pol?nia.

Visitar o Museu Mariano Proc?pio ? resgatar parte da ess?ncia cultural e hist?rica do Brasil, de Minas Gerais e de Juiz de Fora. Parte da vida colonial brasileira e do per?odo imperial faz acervo do primeiro museu de Minas Gerais um dos mais instigantes e diversificados do pa?s."