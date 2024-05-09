Dica de Turismo
Museus da cidade
A preserva??o do patrim?nio cultural ? levada a s?rio em Juiz de Fora. A cidade orgulha-se de ter o Museu Mariano Proc?pio,o terceiro mais importante do pa?s e primeiro de Minas. Mas, depois de conhecer o Mariano Proc?pio, o visitante pode encontrar tamb?m outras atra?es interessantes. Confira algumas delas nos links abaixo:
- Museu do Folclore, no F?rum da Cultura
- Museu de Hist?ria Natural da Academia/CES
- N?cleo Hist?rico Ferrovi?rio
- Museu do
Credireal
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!