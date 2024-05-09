Dica de Turismo S?o Jos? das Tr?s Ilhas

No vizinho munic?pio de Belmiro Braga, est? localizado o pequeno distrito de S?o Jos? das Tr?s Ilhas com seus belos casar?es e a igreja matriz de S?o Jos? das Tr?s Ilhas. Foi constru?da no s?culo XIX, toda de pedra, heran?a dos bar?es do caf?, a qual, pelo seu estilo, ? a ?nica da regi?o. Membros do Conselho Paroquial local se encarregam de abrir a Igreja para os visitantes durante a semana e, aos domingos, as visitas podem ser feitas no hor?rio das 10h ?s 16h.

S?o Jos? das Tr?s Ilhas tem sido o cen?rio para a grava??o de diversos filmes brasileiros, atrav?s do projeto "Polo Audiovisual de Juiz de Fora". Dentre os filmes est?o "Menino Maluquinho 2", "Lavoura Arcaica", "O Enfermeiro".

A dist?ncia de Juiz de Fora a Belmiro Braga ? de 36Km, pela Rodovia MG 353. A dist?ncia de Belmiro Braga a S?o Jos? das Tr?s Ilhas ? de 20Km em estrada de terra. Para transporte rodovi?rio at? o local pode ser procurada a Belvedere (216-8816). Mais informa?es pelo telefone 276-1504.

