Escolhida a Garota Ver?o 1999

10/02/99

Let?cia False Daibert ? a nova Garota Ver?o Santa Cruz Shopping. A final do concurso aconteceu dia 6 de fevereiro. Mais de 500 meninas se inscreveram. A vencedora ? de Juiz de Fora, tem 19 anos e ? estudante de Turismo. O Garota Ver?o ? organizado anualmente por J?lio Zanini e promovido pela Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz (Rua Jarbas de Lery Santos, 1655/3? piso; Centro).

O concurso premiou as cinco primeiras colocadas com viagem, dinheiro e bolsas em cursos de ingl?s, manequim e em academia de gin?stica, dependendo da classifica??o.



As classificadas foram:

1?) Let?cia False Daibert, 19 anos ? JF

2?) Dayana Gol?alves dos Santos, 16 anos ? Laranjal

3?) Nathane Meireles Marli?re, 17 anos ? Tocantins

4?) Jakeline Duque de Morais, 16 anos ? JF

5?) Tathiana Guedes de Oliveira, 15 anos ? JF

Outras cinco meninas tiveram boas pontua?es e tamb?m foram citadas:

Aline da silva Aleixo, 16 anos ? Leopoldina

Andr?a da Silva Aleixo, 20 anos ? Leopoldina

Michele Gisely de Oliveira, 14 anos ? JF

Raphaela Fernandes, 18 anos ? JF

Regina Maria Ferreira, 17 anos ? JF

Marcelo Vasconcellos ? Presidente do J?ri, membro da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping e Assessor da JZ Promo?es; T?nia Ladeira ? Rep?rter Tribuna de Minas; Jos? Alberto Pinho Neves ? Superintendente da Funalfa, professor da UFJF em Artes Pl?sticas, curador de exposi?es dos maiores museus do Brasil; Fabiana Balesteros ? Estilista da grife Sthone Henge, Manequim e Modelo JZ; Osmar Chor ? Editor Regional e Gerente de Jornalismo da TV Panorama de Juiz de Fora; In?s Soares ? Advogada, Manequim e Modelo JZ; Gamaliel Jr. ? Estudante e Modelo Profissional da JZ; Cristina D? Acenss?o Mansur ? M?dica dermatologista, diretora da Cl?nica Mansur; Eduardo Gomes ? Colunista social do Jornal Di?rio Regional, diretor da Ag?ncia Shopping e Marketing; Tadeu Coelho ? Professor de Educa??o F?sica, diretor da Academias Nec Tonus e Corporato; Rodrigo Matos ? Lojista e diretor de projetos da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping.

Os jurados que escolheram a Garota Ver?o 99 foram:

Colabora??o: Fernanda Santarosa e Juliana Millen

estudantes do 5? per?odo

da Faculdade de Comunica??o da UFJF

Garota Ver?o 99 - 3? eliminat?ria

Conhe?a as garotas classificadas na 3? eliminat?ria:

Andr?a Silva Aleixo

Andreia Cristina de O. Costa

Clarisse Alvim Portilho

?rika Fernanda da Cunha Figueira

Fabiana da Silva

Lidiane Bergman S. Her?dia

Ma?ra Tormen de Souza

Maria das Gra?as Faria

Tathiana Guedes de Oliveira

Uiara Diogo Silva

A 3? eliminat?ria aconteceu no dia 30 de janeiro, quando foram selecionadas mais 10 finalistas. Durante o desfile, no estacionamento do Shopping (Rua Jarbas de Lery Santos, 1685), glamour e nervosismo na passarela. Amigos e fam?lias foram conferir de perto e formavam as torcidas organizadas.

Os jurados ficaram com a miss?o de decidir. A comiss?o foi composta pelos seguintes nomes:

Eduardo Gomes: Colunista Social do Di?rio Regional, Diretora da Ag?ncia Shopping e Marketing; Andr?ia Carneiro Andrade: Rep?rter TV Panorama, ex manequim e modelo; Marcelo Brigatto: Professor de Educa??o F?sica, Diretor da Academia Forum; Daniele Moraes: Estudante, Manequim e modelo JZ Promo?es, Miss F?rias de Minas Gerais 98; Daniel Almeida: Estudante, Manequim e Modelo JZ Promo?es; Paula Gaio: Administradora de Empresas, Gerente da boutique Skunk, Manequim e Modelo profissional JZ Promo?es; Fernando Baldiotti: Rep?rter da R?dio Juiz de Fora, Colunista do Di?rio Regional; Am?lia Sp?ndola: Cabeleireira, Propriet?ria do Sal?o Novo Visual; Marilene de Castro: Esteticista, Maquiadora, Miss 3? Idade de Juiz de Fora; Rodrigo Guimar?es Clave: Programador Visual Walery.

Concurso Garota Ver?o - 2? eliminat?ria

Cinthia Martins Vasconcellos

Kassandra Ethyenne Rapouso Borges

Let?cia F. Daibert

L?via Mageste Stambassi

Marcela Aparecida C. Neves Miranda

Patr?cia de Oliveira Silveira

Patr?cia de Souza Ribeiro

Raphaela Fernandes

Roseane Hossein da Silveira

Suellen Fraga Richter

Jurados:

Cesar Romero ? Colunista Social Tribuna de Minas, Diretor da Ag?ncia Nova Comunica??o. Carminha Lopes ? Produtora de Moda, Assessora de moda das lojas Arpel. Dr?. Sarha Lucas ? Dermatologista, diretora da Cl?nica Dermacenter. Wagno Gaudio ? Vitrinista, Decorador e diretor da Wagno Gaudio Design. In?s Soares ? Advogada, secret?ria e modelo da JZ Promo?es. M?rcia Marques - Advogada e artista pl?stica. Beth Ribeiro ? Empres?ria, diretora da Victory Eventos e Promo?es e BH Tour. Raquel Brum ? Prof?. da FAEFID e modelo da JZ Promo?es. Gamaliel J?nior ? Estudante e modelo JZ Promo?es Rodrigo Mattos ? Logista e diretor da ALSCS.

Garota Ver?o Santa Cruz Shopping ? 1? eliminat?ria

Aline da Silva Aleixo

Dayana Gol?alves dos Santos

Gislaine dos Reis Ribeiro

Jackeline Duque de Moraes

K?tia Ven?ncio

Limara Coutinho

Michelly Gisele de Oliveira

Nathane Meireles Marli?re

Regina Maria Ferrreira

Walkyria Almeida Machado

Nesta 1? eliminat?ria estiveram presentes os seguintes jurados:

Jo?o Batista Braga - Administrador do Santa Cruz Shopping. Ros?ngela Rossi - Psic?loga e astr?loga, diretora do N?cleo Integrado de Psicologia. Eliene Coclli ? Logista, diretora da Associa??o dos Logistas do Santa Cruz Shopping. Dra. Mar?lia Dornelas Corr?a ? Cirurgi? Pl?stica, diretora da Cl?nica Plastic Center. Patr?cia Alvim ? Advogada, professora do SENAC e Modelo Profissional. Like, fot?grafo do jornal Tribuna de Minas. Ant?nio Braga Filho ? Gerente de Recursos Humanos e Administrativos da TV Panorama. Karla Lodi ? Secret?ria, manequim e modelo da JZ Promo?es. Paulo Fellet ? Diretor da Divis?o de Fiscaliza??o da Prefeitura de Juiz de Fora da Regi?o Nordeste e Modelo da JZ Promo?es. C?sar Grazzia ? Empres?rio, Manequim e modela da JZ Promo?es.

