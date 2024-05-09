Escolhida a Garota Ver?o 1999
10/02/99
Let?cia False Daibert ? a nova Garota Ver?o Santa Cruz Shopping. A final do concurso aconteceu dia 6 de fevereiro. Mais de 500 meninas se inscreveram. A vencedora ? de Juiz de Fora, tem 19 anos e ? estudante de Turismo. O Garota Ver?o ? organizado anualmente por J?lio Zanini e promovido pela Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz (Rua Jarbas de Lery Santos, 1655/3? piso; Centro).
O concurso premiou as cinco primeiras colocadas com viagem, dinheiro e
bolsas em cursos de ingl?s, manequim e em academia de gin?stica, dependendo
da classifica??o.
As classificadas foram:
1?) Let?cia False Daibert, 19 anos ? JF
2?) Dayana Gol?alves dos Santos, 16 anos ? Laranjal
3?) Nathane Meireles Marli?re, 17 anos ? Tocantins
4?) Jakeline Duque de Morais, 16 anos ? JF
5?) Tathiana Guedes de Oliveira, 15 anos ? JF
Outras cinco meninas tiveram boas pontua?es e tamb?m foram citadas:
- Aline da silva Aleixo, 16 anos ? Leopoldina
- Andr?a da Silva Aleixo, 20 anos ? Leopoldina
- Michele Gisely de Oliveira, 14 anos ? JF
- Raphaela Fernandes, 18 anos ? JF
- Regina Maria Ferreira, 17 anos ? JF
- Marcelo Vasconcellos ? Presidente do J?ri, membro da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping e Assessor da JZ Promo?es;
- T?nia Ladeira ? Rep?rter Tribuna de Minas;
- Jos? Alberto Pinho Neves ? Superintendente da Funalfa, professor da UFJF em Artes Pl?sticas, curador de exposi?es dos maiores museus do Brasil;
- Fabiana Balesteros ? Estilista da grife Sthone Henge, Manequim e Modelo JZ;
- Osmar Chor ? Editor Regional e Gerente de Jornalismo da TV Panorama de Juiz de Fora;
- In?s Soares ? Advogada, Manequim e Modelo JZ;
- Gamaliel Jr. ? Estudante e Modelo Profissional da JZ;
- Cristina D? Acenss?o Mansur ? M?dica dermatologista, diretora da Cl?nica Mansur;
- Eduardo Gomes ? Colunista social do Jornal Di?rio Regional, diretor da Ag?ncia Shopping e Marketing;
- Tadeu Coelho ? Professor de Educa??o F?sica, diretor da Academias Nec Tonus e Corporato;
- Rodrigo Matos ? Lojista e diretor de projetos da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping.
Colabora??o: Fernanda Santarosa e Juliana Millen
estudantes do 5? per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF
Garota Ver?o 99 - 3? eliminat?riaConhe?a as garotas classificadas na 3? eliminat?ria:
- Andr?a Silva Aleixo
- Andreia Cristina de O. Costa
- Clarisse Alvim Portilho
- ?rika Fernanda da Cunha Figueira
- Fabiana da Silva
- Lidiane Bergman S. Her?dia
- Ma?ra Tormen de Souza
- Maria das Gra?as Faria
- Tathiana Guedes de Oliveira
- Uiara Diogo Silva
A 3? eliminat?ria aconteceu no dia 30 de janeiro, quando foram selecionadas mais 10 finalistas. Durante o desfile, no estacionamento do Shopping (Rua Jarbas de Lery Santos, 1685), glamour e nervosismo na passarela. Amigos e fam?lias foram conferir de perto e formavam as torcidas organizadas.
Os jurados ficaram com a miss?o de decidir. A comiss?o foi composta pelos seguintes nomes:
- Eduardo Gomes: Colunista Social do Di?rio Regional, Diretora da Ag?ncia Shopping e Marketing;
- Andr?ia Carneiro Andrade: Rep?rter TV Panorama, ex manequim e modelo;
- Marcelo Brigatto: Professor de Educa??o F?sica, Diretor da Academia Forum;
- Daniele Moraes: Estudante, Manequim e modelo JZ Promo?es, Miss F?rias de Minas Gerais 98;
- Daniel Almeida: Estudante, Manequim e Modelo JZ Promo?es;
- Paula Gaio: Administradora de Empresas, Gerente da boutique Skunk, Manequim e Modelo profissional JZ Promo?es;
- Fernando Baldiotti: Rep?rter da R?dio Juiz de Fora, Colunista do Di?rio Regional;
- Am?lia Sp?ndola: Cabeleireira, Propriet?ria do Sal?o Novo Visual;
- Marilene de Castro: Esteticista, Maquiadora, Miss 3? Idade de Juiz de Fora;
- Rodrigo Guimar?es Clave: Programador Visual Walery.
Colabora??o: Fernanda Santarosa
estudante do 5? per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF
Concurso Garota Ver?o - 2? eliminat?riaCandidatas classificadas para a final:
- Cinthia Martins Vasconcellos
- Kassandra Ethyenne Rapouso Borges
- Let?cia F. Daibert
- L?via Mageste Stambassi
- Marcela Aparecida C. Neves Miranda
- Patr?cia de Oliveira Silveira
- Patr?cia de Souza Ribeiro
- Raphaela Fernandes
- Roseane Hossein da Silveira
- Suellen Fraga Richter
Jurados:
- Cesar Romero ? Colunista Social Tribuna de Minas, Diretor da Ag?ncia Nova Comunica??o.
- Carminha Lopes ? Produtora de Moda, Assessora de moda das lojas Arpel.
- Dr?. Sarha Lucas ? Dermatologista, diretora da Cl?nica Dermacenter.
- Wagno Gaudio ? Vitrinista, Decorador e diretor da Wagno Gaudio Design.
- In?s Soares ? Advogada, secret?ria e modelo da JZ Promo?es.
- M?rcia Marques - Advogada e artista pl?stica.
- Beth Ribeiro ? Empres?ria, diretora da Victory Eventos e Promo?es e BH Tour.
- Raquel Brum ? Prof?. da FAEFID e modelo da JZ Promo?es.
- Gamaliel J?nior ? Estudante e modelo JZ Promo?es
- Rodrigo Mattos ? Logista e diretor da ALSCS.
Colabora??o: Juliana Millen,
estudante do quinto per?odo
da Faculdade de Comunica??o.
Garota Ver?o Santa Cruz Shopping ? 1? eliminat?riaCandidatas classificadas para a final:
- Aline da Silva Aleixo
- Dayana Gol?alves dos Santos
- Gislaine dos Reis Ribeiro
- Jackeline Duque de Moraes
- K?tia Ven?ncio
- Limara Coutinho
- Michelly Gisele de Oliveira
- Nathane Meireles Marli?re
- Regina Maria Ferrreira
- Walkyria Almeida Machado
Nesta 1? eliminat?ria estiveram presentes os seguintes jurados:
- Jo?o Batista Braga - Administrador do Santa Cruz Shopping.
- Ros?ngela Rossi - Psic?loga e astr?loga, diretora do N?cleo Integrado de Psicologia.
- Eliene Coclli ? Logista, diretora da Associa??o dos Logistas do Santa Cruz Shopping.
- Dra. Mar?lia Dornelas Corr?a ? Cirurgi? Pl?stica, diretora da Cl?nica Plastic Center.
- Patr?cia Alvim ? Advogada, professora do SENAC e Modelo Profissional.
- Like, fot?grafo do jornal Tribuna de Minas.
- Ant?nio Braga Filho ? Gerente de Recursos Humanos e Administrativos da TV Panorama.
- Karla Lodi ? Secret?ria, manequim e modelo da JZ Promo?es.
- Paulo Fellet ? Diretor da Divis?o de Fiscaliza??o da Prefeitura de Juiz de Fora da Regi?o Nordeste e Modelo da JZ Promo?es.
- C?sar Grazzia ? Empres?rio, Manequim e modela da JZ Promo?es.
Colabora??o: Juliana Millen,
estudante do quinto per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF
