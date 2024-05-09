Escolhida a Garota Ver?o 1999

10/02/99

Let?cia False Daibert ? a nova Garota Ver?o Santa Cruz Shopping. A final do concurso aconteceu dia 6 de fevereiro. Mais de 500 meninas se inscreveram. A vencedora ? de Juiz de Fora, tem 19 anos e ? estudante de Turismo. O Garota Ver?o ? organizado anualmente por J?lio Zanini e promovido pela Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz (Rua Jarbas de Lery Santos, 1655/3? piso; Centro).

O concurso premiou as cinco primeiras colocadas com viagem, dinheiro e bolsas em cursos de ingl?s, manequim e em academia de gin?stica, dependendo da classifica??o.

As classificadas foram:

1?) Let?cia False Daibert, 19 anos ? JF
2?) Dayana Gol?alves dos Santos, 16 anos ? Laranjal
3?) Nathane Meireles Marli?re, 17 anos ? Tocantins
4?) Jakeline Duque de Morais, 16 anos ? JF
5?) Tathiana Guedes de Oliveira, 15 anos ? JF

Outras cinco meninas tiveram boas pontua?es e tamb?m foram citadas:

  • Aline da silva Aleixo, 16 anos ? Leopoldina
  • Andr?a da Silva Aleixo, 20 anos ? Leopoldina
  • Michele Gisely de Oliveira, 14 anos ? JF
  • Raphaela Fernandes, 18 anos ? JF
  • Regina Maria Ferreira, 17 anos ? JF
Os jurados que escolheram a Garota Ver?o 99 foram:
  1. Marcelo Vasconcellos ? Presidente do J?ri, membro da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping e Assessor da JZ Promo?es;
  2. T?nia Ladeira ? Rep?rter Tribuna de Minas;
  3. Jos? Alberto Pinho Neves ? Superintendente da Funalfa, professor da UFJF em Artes Pl?sticas, curador de exposi?es dos maiores museus do Brasil;
  4. Fabiana Balesteros ? Estilista da grife Sthone Henge, Manequim e Modelo JZ;
  5. Osmar Chor ? Editor Regional e Gerente de Jornalismo da TV Panorama de Juiz de Fora;
  6. In?s Soares ? Advogada, Manequim e Modelo JZ;
  7. Gamaliel Jr. ? Estudante e Modelo Profissional da JZ;
  8. Cristina D? Acenss?o Mansur ? M?dica dermatologista, diretora da Cl?nica Mansur;
  9. Eduardo Gomes ? Colunista social do Jornal Di?rio Regional, diretor da Ag?ncia Shopping e Marketing;
  10. Tadeu Coelho ? Professor de Educa??o F?sica, diretor da Academias Nec Tonus e Corporato;
  11. Rodrigo Matos ? Lojista e diretor de projetos da Associa??o dos Lojistas do Santa Cruz Shopping.

Colabora??o: Fernanda Santarosa e Juliana Millen
estudantes do 5? per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF

Garota Ver?o 99 - 3? eliminat?ria

 Conhe?a as garotas classificadas na 3? eliminat?ria:

  • Andr?a Silva Aleixo
  • Andreia Cristina de O. Costa
  • Clarisse Alvim Portilho
  • ?rika Fernanda da Cunha Figueira
  • Fabiana da Silva
  • Lidiane Bergman S. Her?dia
  • Ma?ra Tormen de Souza
  • Maria das Gra?as Faria
  • Tathiana Guedes de Oliveira
  • Uiara Diogo Silva

A 3? eliminat?ria aconteceu no dia 30 de janeiro, quando foram selecionadas mais 10 finalistas. Durante o desfile, no estacionamento do Shopping (Rua Jarbas de Lery Santos, 1685), glamour e nervosismo na passarela. Amigos e fam?lias foram conferir de perto e formavam as torcidas organizadas.

Os jurados ficaram com a miss?o de decidir. A comiss?o foi composta pelos seguintes nomes:

  1. Eduardo Gomes: Colunista Social do Di?rio Regional, Diretora da Ag?ncia Shopping e Marketing;
  2. Andr?ia Carneiro Andrade: Rep?rter TV Panorama, ex manequim e modelo;
  3. Marcelo Brigatto: Professor de Educa??o F?sica, Diretor da Academia Forum;
  4. Daniele Moraes: Estudante, Manequim e modelo JZ Promo?es, Miss F?rias de Minas Gerais 98;
  5. Daniel Almeida: Estudante, Manequim e Modelo JZ Promo?es;
  6. Paula Gaio: Administradora de Empresas, Gerente da boutique Skunk, Manequim e Modelo profissional JZ Promo?es;
  7. Fernando Baldiotti: Rep?rter da R?dio Juiz de Fora, Colunista do Di?rio Regional;
  8. Am?lia Sp?ndola: Cabeleireira, Propriet?ria do Sal?o Novo Visual;
  9. Marilene de Castro: Esteticista, Maquiadora, Miss 3? Idade de Juiz de Fora;
  10. Rodrigo Guimar?es Clave: Programador Visual Walery.

Colabora??o: Fernanda Santarosa
estudante do 5? per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF

Concurso Garota Ver?o - 2? eliminat?ria

Candidatas classificadas para a final:
  • Cinthia Martins Vasconcellos
  • Kassandra Ethyenne Rapouso Borges
  • Let?cia F. Daibert
  • L?via Mageste Stambassi
  • Marcela Aparecida C. Neves Miranda
  • Patr?cia de Oliveira Silveira
  • Patr?cia de Souza Ribeiro
  • Raphaela Fernandes
  • Roseane Hossein da Silveira
  • Suellen Fraga Richter

Jurados:

  1. Cesar Romero ? Colunista Social Tribuna de Minas, Diretor da Ag?ncia Nova Comunica??o.
  2. Carminha Lopes ? Produtora de Moda, Assessora de moda das lojas Arpel.
  3. Dr?. Sarha Lucas ? Dermatologista, diretora da Cl?nica Dermacenter.
  4. Wagno Gaudio ? Vitrinista, Decorador e diretor da Wagno Gaudio Design.
  5. In?s Soares ? Advogada, secret?ria e modelo da JZ Promo?es.
  6. M?rcia Marques - Advogada e artista pl?stica.
  7. Beth Ribeiro ? Empres?ria, diretora da Victory Eventos e Promo?es e BH Tour.
  8. Raquel Brum ? Prof?. da FAEFID e modelo da JZ Promo?es.
  9. Gamaliel J?nior ? Estudante e modelo JZ Promo?es
  10. Rodrigo Mattos ? Logista e diretor da ALSCS.

Colabora??o: Juliana Millen,
estudante do quinto per?odo
da Faculdade de Comunica??o.

Garota Ver?o Santa Cruz Shopping ? 1? eliminat?ria

Candidatas classificadas para a final:
  • Aline da Silva Aleixo
  • Dayana Gol?alves dos Santos
  • Gislaine dos Reis Ribeiro
  • Jackeline Duque de Moraes
  • K?tia Ven?ncio
  • Limara Coutinho
  • Michelly Gisele de Oliveira
  • Nathane Meireles Marli?re
  • Regina Maria Ferrreira
  • Walkyria Almeida Machado

Nesta 1? eliminat?ria estiveram presentes os seguintes jurados:

  1. Jo?o Batista Braga - Administrador do Santa Cruz Shopping.
  2. Ros?ngela Rossi - Psic?loga e astr?loga, diretora do N?cleo Integrado de Psicologia.
  3. Eliene Coclli ? Logista, diretora da Associa??o dos Logistas do Santa Cruz Shopping.
  4. Dra. Mar?lia Dornelas Corr?a ? Cirurgi? Pl?stica, diretora da Cl?nica Plastic Center.
  5. Patr?cia Alvim ? Advogada, professora do SENAC e Modelo Profissional.
  6. Like, fot?grafo do jornal Tribuna de Minas.
  7. Ant?nio Braga Filho ? Gerente de Recursos Humanos e Administrativos da TV Panorama.
  8. Karla Lodi ? Secret?ria, manequim e modelo da JZ Promo?es.
  9. Paulo Fellet ? Diretor da Divis?o de Fiscaliza??o da Prefeitura de Juiz de Fora da Regi?o Nordeste e Modelo da JZ Promo?es.
  10. C?sar Grazzia ? Empres?rio, Manequim e modela da JZ Promo?es.

Colabora??o: Juliana Millen,
estudante do quinto per?odo
da Faculdade de Comunica??o da UFJF


