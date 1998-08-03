Confira o calend?rio escolar da UFJF 1998/99,
com as datas do concurso vestibular

1? Per?odo: Julho, Agosto, Setembro, Outubro

2? Per?odo: Novembro, Dezembro, Janeiro/99, Fevereiro/99, Mar?o/99, Abril/99



1? Per?odo Letivo/98: Reposi??o de 75 dias

Julho:

  • 13: Rein?cio das aulas
  • 13 a 17: Per?odo de inscri??o ? Cola??o de Grau
  • 27 a 31: Per?odo para pedidos de transfer?ncia, mudan?a de curso, complementa??o de estudos, obten??o de nova habilita??o/modalidade, reinscri??o e inscri??o em 2? curso tendo cursado 50% CH do curso pretendido

Agosto:

  • 06: ?ltimo dia para trancamento de matr?cula
  • 15: Nossa Senhora da Gl?ria - S?bado - Feriado

Setembro:

  • 01 e 10: Per?odo para digita??o do Hor?rio Linear para o 2? / 98
  • 07: Independ?ncia - 2? feira - Feriado

Outubro:

  • 03: Recesso Escolar
  • 08: Reposi??o das aulas de s?bado - 15/08
  • 09: Reposi??o das aulas de s?bado - 03/10
  • 10: ?ltimo dia de aula
  • 15 a 21: Per?odo de realiza??o das Provas-Exame
  • 15 a 24: Per?odo de entrega das FAE's ?s Secret?rias das Unidades para digita??o das notas
  • 15 a 24: Per?odo para digita??o e consolida??o das notas
  • 28 a 30: Matr?cula para o 2?/98
  • 29 e 30: Matr?cula P?s-Gradua??o



2? Per?odo Letivo

Novembro:

  • 02: Finados - 2? feira - Feriado
  • 03: In?cio das aulas
  • 06: Data limite para entrega ao DARA das FAE's do 1?/98
  • 10: In?cio do per?odo das solenidades de Cola??o de Grau

Dezembro:

  • 07 a 17: Per?odo para inscri??o ? Cola??o de Grau
  • 24 a 31: Recesso Escolar
  • 25: Natal

Janeiro/99:

  • 01: Confraterniza??o Universal
  • 02: Recesso Escolar

  • 03, 04 e 05: 1? etapa do Concurso Vestibular/99

  • 04 e 05: Recesso Escolar

  • 17, 18 e 19: 2? etapa do Concurso Vestibular/99

  • 18 a 22: Per?odo para pedidos de transfer?ncia, mudan?a de curso, complementa??o de estudos, obten??o de nova habilita??o/modalidade, reinscri??o e inscri??o em 2? curso tendo cursado 50% CH do curso pretendido

Fevereiro/99:

  • 15 e 16: Carnaval
  • 17: Cinzas
  • 18 a 25: Per?odo para digita??o do Hor?rio Linear 1?/99

Mar?o/99:

  • 15 a 18: Matr?cula dos aprovados no Vestibular/99

  • 15: Reposi??o de uma 2? feira - 15/02
  • 15: ?ltimo dia de aula
  • 18 a 24: Per?odo de realiza??o das Provas-Exame
  • 18 a 27: Per?odo de entrega das FAE's ?s Secret?rias das Unidades para digita??o das notas 2?/98
  • 18 a 27: Data limite para digita??o e consolida??o das notas 2?/98
  • 22 e 23: Matr?cula P?s-Gradua??o
  • 29: Matr?cula dos reclassificados para ingresso no 1?/99

Abril/99:

  • 01 e 02: Semana Santa - Recesso e Feriado
  • 05 a 09: Matr?cula para o 1?/99
  • 12: Indicativo de in?cio do 1? semestre de 1999
  • 15: Data limite para entrega ao DARA das FAE's do 1?/99
  • 16: In?cio do per?odo das solenidades de Cola??o de Grau


