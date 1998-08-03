Confira o calend?rio escolar da UFJF 1998/99, 1? Per?odo: Julho, Agosto, Setembro, Outubro
com as datas
do concurso vestibular
2? Per?odo: Novembro, Dezembro, Janeiro/99, Fevereiro/99, Mar?o/99, Abril/99
1? Per?odo Letivo/98: Reposi??o de 75 dias
Julho:
- 13: Rein?cio das aulas
- 13 a 17: Per?odo de inscri??o ? Cola??o de Grau
- 27 a 31: Per?odo para pedidos de transfer?ncia, mudan?a de curso, complementa??o de estudos, obten??o de nova habilita??o/modalidade, reinscri??o e inscri??o em 2? curso tendo cursado 50% CH do curso pretendido
Agosto:
- 06: ?ltimo dia para trancamento de matr?cula
- 15: Nossa Senhora da Gl?ria - S?bado - Feriado
Setembro:
- 01 e 10: Per?odo para digita??o do Hor?rio Linear para o 2? / 98
- 07: Independ?ncia - 2? feira - Feriado
Outubro:
- 03: Recesso Escolar
- 08: Reposi??o das aulas de s?bado - 15/08
- 09: Reposi??o das aulas de s?bado - 03/10
- 10: ?ltimo dia de aula
- 15 a 21: Per?odo de realiza??o das Provas-Exame
- 15 a 24: Per?odo de entrega das FAE's ?s Secret?rias das Unidades para digita??o das notas
- 15 a 24: Per?odo para digita??o e consolida??o das notas
- 28 a 30: Matr?cula para o 2?/98
- 29 e 30: Matr?cula P?s-Gradua??o
2? Per?odo Letivo
Novembro:
- 02: Finados - 2? feira - Feriado
- 03: In?cio das aulas
- 06: Data limite para entrega ao DARA das FAE's do 1?/98
- 10: In?cio do per?odo das solenidades de Cola??o de Grau
Dezembro:
- 07 a 17: Per?odo para inscri??o ? Cola??o de Grau
- 24 a 31: Recesso Escolar
- 25: Natal
Janeiro/99:
- 01: Confraterniza??o Universal
- 02: Recesso Escolar
03, 04 e 05: 1? etapa do Concurso Vestibular/99
- 04 e 05: Recesso Escolar
17, 18 e 19: 2? etapa do Concurso Vestibular/99
- 18 a 22: Per?odo para pedidos de transfer?ncia, mudan?a de curso, complementa??o de estudos, obten??o de nova habilita??o/modalidade, reinscri??o e inscri??o em 2? curso tendo cursado 50% CH do curso pretendido
Fevereiro/99:
- 15 e 16: Carnaval
- 17: Cinzas
- 18 a 25: Per?odo para digita??o do Hor?rio Linear 1?/99
Mar?o/99:
15 a 18: Matr?cula dos aprovados no Vestibular/99
- 15: Reposi??o de uma 2? feira - 15/02
- 15: ?ltimo dia de aula
- 18 a 24: Per?odo de realiza??o das Provas-Exame
- 18 a 27: Per?odo de entrega das FAE's ?s Secret?rias das Unidades para digita??o das notas 2?/98
- 18 a 27: Data limite para digita??o e consolida??o das notas 2?/98
- 22 e 23: Matr?cula P?s-Gradua??o
- 29: Matr?cula dos reclassificados para ingresso no 1?/99
Abril/99:
- 01 e 02: Semana Santa - Recesso e Feriado
- 05 a 09: Matr?cula para o 1?/99
- 12: Indicativo de in?cio do 1? semestre de 1999
- 15: Data limite para entrega ao DARA das FAE's do 1?/99
- 16: In?cio do per?odo das solenidades de Cola??o de Grau
Entre na comunidade de notícias clicando aqui no Portal Acessa.com e saiba de tudo que acontece na Cidade, Região, Brasil e Mundo!