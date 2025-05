Juiz de Fora 150 anos em um minuto:

12/05/2000



O poeta Murilo Mendes



Telefone

Era 8 de setembro de 1922 e o Brasil ainda comemorava o centen?rio de sua Independ?ncia. Foi nesta data que Juiz de Fora conheceu o seu primeiro telefone. Neste dia, era inaugurada a primeira linha telef?nica entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, com a cabine funcionando na tradicional Confeitaria Fluminense, localizada na Rua Halfeld, onde hoje funciona a Lojas Americanas. A novidade atraiu a aten??o de grande parte da popula??o, que se aglomerou no local e, assustada, assistiu a uma conversa entre o diretor da Companhia Mineira de Eletricidade, Coronel Theodorico de Assis, e o diretor da Rio de Janeiro and S?o Paulo Telephone Company, Senhor Mauseau. As liga?es para o Rio de Janeiro se tornaram uma febre entre os juizforanos. Nos telefones, movidos ? manivela, algumas pessoas gritavam tanto que atra?am um grande n?mero de curiosos, uns atentos, outros dando gargalhadas, que se imaginavam assistindo a um verdadeiro espet?culo, o espet?culo da novidade.







Nomes que n?o pegaram

- Por favor! Uma informa??o....Onde fica a Pra?a Jo?o Pessoa? Se esta pergunta for feita hoje na rua, nem todos os juizforanos v?o se lembrar de que a Pra?a Jo?o Pessoa(foto) ? aquela situada entre o Cal?ad?o da Rua Halfeld e o Cine-Theatro Central. Mas tente outra informa??o. - Onde fica a Pra?a Jo?o Penido? Novamente, muitos v?o ficar em d?vida, j? que esta ?rea ? chamada por todos de Pra?a da Esta??o. Assim como nestes casos, muitas vezes ruas, avenidas, est?dios e pra?as ficam popularmente conhecidos por nomes muito diferentes dos oficiais, que quase sempre acabam restritos ?s placas. E n?o adianta tentar mudar: algu?m sabe onde fica a Pra?a Prefeito Olavo Costa? Se ficou na d?vida, tente agora perguntar onde fica a Pra?a da Baleia? Com certeza, a resposta ser? certa: no Bairu. A pra?a recebeu este nome por causa de um monumento em forma de baleia l? existente, que foi totalmente reformado este ano. No outro extremo da cidade, est? a Pra?a Em?lio Garrastazu M?dici, conhecida por Pra?a do Bom Pastor. Outros exemplos s?o o viaduto da Independ?ncia, que tem na placa o nome "Viaduto Augusto Franco", e ainda o Est?dio do Tupynamb?s, batizado de "Est?dio Jos? Paiz Soares". Os nomes populares no lugar dos oficiais espalham-se por outros lugares "a Galeria Solar, no centro da cidade, ? muito conhecida. Mas seu nome ? Galeria General Roberto Neves. J? imaginou o Aeroporto da Serrinha com outro nome? Pois o oficial ? Aeroporto Francisco de Assis. Outros exemplos s?o a Pra?a das Caveiras, a Pra?a do Jardim Gl?ria, a Galeria do Beco, a estrada dos Teixeiras... nomes que a popula??o identificou com os lugares e considerou mais f?cil para denomin?-los.

