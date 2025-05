Juiz de Fora 150 anos em um minuto:

16/06/2000



A Funda??o Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Av. Bar?o do Rio Branco, 2234, nasceu em setembro de 1978, durante o governo Mello Reis, para apoiar a voca??o natural de Juiz de Fora e tamb?m para ser uma geradora de cultura. Ao longo de todos estes anos, tem incentivado os talentos que surgem da comunidade. E n?o ? s? isso, o objetivo ? refletir a cultura local popular e erudita, levando as produ?es juizforanas para al?m dos limites do Paraibuna. O primeiro Superintendente da Funalfa foi o jornalista Ismair Zaghetto, que, j? nos primeiros anos, resgatou a mem?ria da cidade atrav?s da publica??o de livros e discos de artistas locais. O atual Superintendente da Funalfa, Jos? Alberto Pinho Neves (foto), lembra que a funda??o tem um papel relevante n?o s? para Juiz de Fora.



Arlindo Daibert e outros mestres das artes pl?sticas

