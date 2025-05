Juiz de Fora 150 anos em um minuto:

19/06/2000



Dificuldades para instalar a primeira Hidrel?rica da Am?rica Latina



Carlos Lacerda em JF

O pol?mico jornalista Carlos Lacerda, pol?tico carioca que fazia acirrada oposi??o a Get?lio Vargas, tinha v?rios seguidores em Juiz de Fora. Os artigos de Lacerda no jornal Tribuna da Imprensa e os coment?rios na R?dio Tupi tinham ampla divulga??o na cidade. Em 1954, quando Get?lio Vargas foi deposto, partid?rios de Carlos Lacerda improvisaram um com?cio na Rua Halfeld. Um discurso inflamado contra o presidente era feito pelo advogado Jos? Barbosa de Castro, quando um r?dio ligado na porta do antigo Campe?o da Halfeld anunciou o suic?dio de Get?lio. Minutos depois, a rua j? estava tomada por uma multid?o de getulistas, e a situa??o come?ou a se complicar. Barbosinha, que discursava em cima de um carro, teve que desaparecer em segundos para n?o ser agredido. Mas os seguidores de Lacerda persistiram em outras ocasi?es. Na campanha de Juscelino Kubitschek para presidente da rep?blica, Lacerda veio a Juiz de Fora e teve coragem de falar mal do candidato mineiro. Outra vez, houve confus?o. O jornalista foi impedido de discursar na sacada do Palace Hotel, sendo atingido por tomates podres, pelos correligion?rios de Juscelino. A diverg?ncia era tanta que foi travada uma batalha do Clube do Tomate, criado pelos inimigos de Lacerda, contra o Clube da Lanterna, fundado em Juiz de Fora.



Clodesmith Riani

