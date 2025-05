Juiz de Fora 150 anos em um minuto:

31/05/2000 Data oficial do aniversário da cidade



Adhemar Rezende de Andrade

Considerado um prefeito de pulso firme e inabal?vel, Adhemar Rezende de Andrade governou Juiz de Fora por dois mandatos. A primeira vez que esteve ? frente da prefeitura foi entre 1955 e 1959. Um fato curioso ? que deixou a prefeitura de Matias Barbosa ao meio-dia de 31 de janeiro de 1955 e, duas horas depois, assumiu o executivo de Juiz de Fora. Eleito pela coliga??o UDN, PSD e PR, Adhemar encontrou, em sua primeira administra??o, muitos problemas financeiros e d?vidas na prefeitura. Em entrevista ? divis?o de mem?ria da Funalfa, em 1979, Adhemar lembra que precisou contar com o apoio do povo para governar. (Ou?a a grava??o de Adhemar Rezende de Andrade.) J? no segundo mandato, entre 1963 e 1967, trabalhou para modernizar o munic?pio e criou os departamentos de Turismo e de ?gua e Esgoto, e a Telemusa (Telef?nica Municipal S.A.). ainda realizou grandes obras, como o Pronto Socorro Municipal, o aeroporto, a rodovi?ria do centro e as esta?es de tratamento de ?gua do Jardim Gl?ria e do S?o Pedro



Ministrinho

N?o ? poss?vel falar do carnaval e da m?sica popular de Juiz de Fora semcitar o nome de Armando Toschi, o Ministrinho. Craque do Tupynamb?s, o destino de Ministrinho era mesmo o samba. Em 1928, ele criou o bloco Quem s?o eles. Poucos anos depois, fundava o bloco da M? Vontade, que acabou dando origem ? Escola de Samba Turunas do Riachuelo. Nos desfiles da escola, l? estava ele, de cal?a branca e tocando o cavaquinho como ningu?m. Funcion?rio da Companhia Mineira de Eletricidade, ele trabalhou durante 36 anos e, apesar da vida bo?mia, n?o faltava nenhum dia ao trabalho. O carnaval de Juiz de Fora, naquela ?poca, era marcado pela briga entre a Turunas e a Feliz Lembran?a. O pr?prio Ministrinho n?o escondia a rivalidade entre as duas escolas, em seu depoimento, em 1979, ? divis?o de mem?ria da Funalfa. (escute a grava??o)*Foto Ministrinho: Arquivo Hist?rico da Funalfa



Ign?cio Halfeld

Vinte e cinco anos de mandato ininterruptos. O feito foi conquistado por Ign?cio Halfeld, eleito pela primeira vez em 1954 e, na ?ltima, em 1976,para ocupar uma das cadeiras de vereador na C?mara de Juiz de Fora. Ign?cio nasceu em 1912, em Palmyra, atual Santos Dumont. Com 11 anos, foi para o Rio trabalhar como ajudante de cocheiro. Em 1936, j? de volta ? Zona da Mata, ingressou na f?brica Juiz de Fora, onde trabalhou at? se aposentar em 1971. Paralelo a isso, iniciou uma extensa vida pol?tica. O come?o se deve a Jos? Oceano Soares que lan?ou seu nome como candidato pelo PTN. Em 1959 e em 1960, Ign?cio foi escolhido o vereador mais atuante, em uma enquete feita por jornalistas que trabalhavam no Di?rio da Tarde. J? em 68, exerceu o cargo de presidente da C?mara. Para homenagear seus 25 anos de mandato, a divis?o de mem?ria da Funalfa convidou Ign?cio Halfeld, em abril de 1980, para falar e registrar um pouco de sua trajet?ria pol?tica, inclusive seu empenho em manter o bairro de Benfica , como parte de Juiz de Fora. (Ou?a grava??o de Ign?cio Halfeld)*Foto Halfeld: Arquivo Hist?rico da Funalfa



Jos? Carlos de Lery Guimar?es

Um dos maiores nomes do jornalismo de Juiz de Fora foi o de Jos? Carlos de Lery Guimar?es. Sempre um apaixonado pela profiss?o, Jos? Carlos esteve presente em coberturas de grandes fatos locais e nacionais. O amigo jornalista, Wilson Cid, relembra a maior trag?dia ocorrida no pa?s, em Niter?i, no m?s de fevereiro de 1962. Ele e Lery passavam pela cidade fluminense quando ocorreu o inc?ndio ao Circo Americano, que terminou com 365 mortos. Os dois trabalhavam na R?dio Industrial e, como estavam com uma maleta da r?dio no carro, improvisaram a transmiss?o puxando linha de uma padaria pr?xima ao circo. O esp?rito de lideran?a tamb?m acompanhava Lery Guimar?es na produ??o de espet?culos, como Cristo Total, grande show de massa realizado no Sport Club, com texto e dire??o do jornalista. Jos? Carlos come?ou a carreira no final da d?cada de 40. Foi o maior nome da R?dio Industrial, criou a Ronda Policial na PRB-3 e o programa de audit?rio "Tribunal da Opini?o P?blica", trazendo presidentes da rep?blica e ministros ? cidade. Trabalhou no Di?rio Mercantil, fundou jornais e revistas, foi professor na UFJF, mas nunca quis ser pol?tico. Bem que os amigos tentaram em 1965... o jornalista Wilson Cid acredita que n?o houve nome maior que o de Jos? Carlos de Lery Guimar?es no jornalismo de Juiz de Fora. (Ou?a grava??o de Wilson Cid)



?cones da Cultura

Uma cidade cercada por grandes expoentes culturais... assim ? Juiz de Fora, que tem importantes patrim?nios, como o Cine-Theatro Central e a F?brica Bernardo Mascarenhas . Mas o maior ?cone cultural ? o Museu Mariano Proc?pio , segundo maior em acervo do pa?s. O superintendente da Funalfa, Jos? Alberto Pinho Neves, defende que o museu ? uma s?ntese da cultura de Juiz de Fora a partir do s?culo XIX. (Ou?a grava??o de Jos? Alberto Pinho Neves)



Jos? Proc?pio Teixeira Filho

Jos? Proc?pio Teixeira Filho, natural de Sarandira, pode ser considerado um homem polivalente. Nascide em 1899, formou-se advogado, por?m, exerceu in?meros cargos de destaque no cen?rio local, destacando-se em todos eles. Foi um dos fundadores e tamb?m diretor do Banco de Minas, considerado na ?poca, a ?nica institui??o financeira que encerrou suas atividades na cidade com excesso de fundos em seu caixa. Al?m disso, foi ainda diretor do Banco de Cr?dito de Minas Gerias, entre 1937 e 1941. Na prefeitura, chefiou o executivo de 46 ? 47. O esp?rito de lideran?a levou Jos? Proc?pio Filho a se destacar em v?rios segmentos da sociedade, como na Provedoria da Santa Casa de Miseric?rdia e tamb?m na Presid?ncia do Sport Club Juiz de Fora. Por todos os seus feitos, a divis?o de mem?ria da Funalfa registrou seu depoimento em 31 de novembro de 1980. Em suas recorda?es, n?o deixou de mencionar que, j? naquela ?poca, ressaltava a import?ncia de se manter e preservar as ?reas verdes da cidade, como sin?nimo de qualidade de vida. (Ou?a grava??o de Jos? Proc?pio Teixeira Filho)

