As cartas nunca mentem, garantem os ciganos. Suas mensagens s?o poderosas e n?o s?o t?o dif?ceis de decifrar.

Toda a sabedoria da Cartomancia est? presente no completo sistema esot?rico que forma as 52 cartas, divididas em 4 naipes, e suas surpreendentes correspond?ncias com o nosso calend?rio. As 52 cartas simbolizam as 52 semanas do ano; os 4 naipes, as esta?es; as 12 figuras, os meses; e os 365 sinais, os dias do ano.

As mensagens das cartas s?o claras e poderosas e s? ha um caminho para a verdadeira interpreta??o: a familiaridade com as cartas e com o significado de cada uma. Os naipes vermelhos representam previs?es favor?veis, com predomin?ncia das copas. Os naipes pretos s?o desfavor?veis, principalmente espadas.

Com estas informa?es, basta sair ? procura de um "consulente" - algu?m que queira saber a sorte nas cartas. Comece pela descoberta do amor. Em uma mesa com uma toalha branca, pe?a ao seu consulente que escolha uma carta que possa representar quem ele ama, mas que seja do naipe de copas. Ele deve, sem a sua interfer?ncia, embaralhar a carta escolhida com as demais, cortando o baralho em tr?s montes, sempre com a m?o esquerda. A figura pessoal e a carta que representa a pessoa amada dever?o ser encontradas nos tr?s montes, dispostos lado a lado.

Agora ? sua vez de interpretar. Se as duas cartas estiverem no mesmo monte, significa que o desejo ser? realizado; se for encontrada no primeiro monte, o sonho se tornar? realidade em breve; se estiver no monte central, ? preciso contar com uma certa demora; e se estiver no terceiro monte ? direita, a demora ser? grande, mas sempre com um final feliz.