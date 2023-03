Segunda, 12 de mar?o de 2007, atualizada ?s 19h

Divulgado resultado de concurso da Prefeitura

A lista dos candidatos aprovados na prova escrita de m?ltipla escolha do concurso p?blico da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora foi divulgada na tarde desta segunda, dia 12. Os candidatos concorrem a vagas para T?cnico de N?vel Superior I (Analista de Sistemas e Contador), T?cnico de N?vel M?dio I (Eletr?nica) e Programador.

A Secretaria de Administra??o e Recursos Humanos orienta que todos os aprovados, at? aqueles que n?o possuem t?tulos, devem comparecer para a segunda etapa do concurso, prova de t?tulos, nos pr?ximos dias 28 ou 29, de 8h30 ?s 16h, na Escola de Governo.