ÁRIES - 21 de março a 20 de abril

O entusiasmo e a simplicidade são os principais pontos da influência jupiteriana sobre o primeiro signo. Áries, neste ano vai mostrar maior coragem que a habitual; combatividade na defesa de seus ideais e princípios; generosidade; capacidade executiva e criativa, embora com ampliação do egocentrismo que já é traço típico do signo. O nativo de Áries deverá atentar ainda mais para sua tendência a considerar o “eu primeiro”, dando curso a sua natural generosidade.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

Haverá neste ano uma ampliação do prazer do taurino com o conforto e o bem estar. Será um ano em que transações financeiras poderão ganhar maior amplitude tanto no trabalho com o próprio dinheiro quanto na lida com valores alheios. Haverá para o nativo do segundo signo uma profunda compreensão do verdadeiro valor da vida. Haverá também um desenvolvimento maior na acumulação de bens materiais e preocupação com a justiça e princípios religiosos junto a muito comodismo.

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

Este novo ciclo para o geminiano estará baseado essencialmente na vida intelectual e nas trocas. Será um ano de aprendizado pelo autodidatismo, da originalidade e da vivacidade. Mas, o lado temperamental de Gêmeos alcançará níveis exagerados para se manifestar de forma inesperada. O talento de Gêmeos se mostrará das formas mais variadas com habilidade para convencer pelo bom uso da palavra. Neste ano, haverá necessidade de controle da inquietação típica do signo.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

No quarto signo Júpiter se mostra o “pai generoso” governando com sabedoria as responsabilidades familiares; a aptidão para as relações públicas; os bons antecedentes e um amor profundo por crianças e pela juventude. A ação jupiteriana se dará sobre o ambiente de vida próximo, parentes, amigos e vizinhos em época de vantagens com assuntos ligados a dinheiro e imóveis. O cuidado que se deve ter no ano está no campo do excessivo sentimentalismo nas atitudes.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agosto

A exuberância, o sucesso e o poder são os elementos que se destacarão no ano leonino regido por Júpiter. A ação do signo de Zeus para os nativos os faz mais prestativos e ambiciosos, capazes de lidar com qualquer situação e êxito claro em ações da política. Haverá neste ano forte necessidade de reconhecimento pelo exercício das mais diversas formas do poder. Há que se cuidar para não ingressar no campo da arrogância ou do despotismo, com excessos nas atitudes.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

As principais características do seletivo nativo de Virgem são bem ampliadas pela ação de Júpiter que dá ao virgiano a capacidade de obter sempre a cooperação alheia e a imposição de seus altos padrões a tudo que fizer. Haverá, por parte do nativo, maior respeito à ordem e aos códigos de moralidade e ética. Virgem se faz mais analítico, estudioso, prático e sutil embora seja muito limitado no campo afetivo. Preguiça e insatisfação podem surgir fortes em 2025.

LIBRA - 23 de setembro a 22 de outubro

O planeta da expansão dá ao libriano sob sua regência a possibilidade de assumir o papel de moderador e condutor do meio em que vive pela aplicação prática da autoridade do equilíbrio. Neste ano surgirão fortes a capacidade artística, o bom gosto e a facilidade no uso da palavra em época em que a preocupação com a justiça será ampliada. Mas, será necessário agora evitar assumir a posição dos outros por eles decidindo e agindo em ano de refinamento e idealismo.



ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21 de novembro

A perseverança que se soma à autoridade oculta, porem absoluta, com muita fé em si e na imposição de sua vontade, são os elementos da principal influência jupiteriana sobre o antigo signo da Águia e símbolo atual da vontade férrea, do sexo e da determinação. A coragem e a fidelidade farão parte de sua abordagem de vida que refletirá a profunda compreensão do que é místico e oculto. A perspicácia será o dom a distingui-lo dos demais s em ano de conter impulsos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21 de dezembro

A passagem de Júpiter pelo seu próprio domicílio no zodíaco, o signo do Centauro, se faz em meio a uma aura de dignidade, moderação, senso de oportunidade e desenvolvimento. Este será um ano benéfico para o exercício de funções de mando, com atração pela vida ao ar livre, pela religião e pelos esportes. Será um ano que nos veremos felizes por estar em meio aos jovens. O gasto de dinheiro será pródigo e livre e as pessoas devem conter atitudes de imprudência e arbitrariedade.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

Os aspectos mais significativos da regência jupiteriana para Capricórnio estão no exercício frio e calculado da política e do poder. Os dons de honradez, puritanismo e austeridade passam a integrar o rol de suas características mais marcantes em 2025. Vai demonstrar ânsia por estabilidade econômica e financeira em meio a meses de paciência e dedicação com facilidade nos negócios com terras. Haverá também tendência à avareza, à intolerância e o excessivo orgulho.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

No ciclo aquariano em que vivemos, o signo do Aguadeiro se beneficia da passagem de Júpiter com a generosidade desinteressada de época de inspiração aguda, aversão á rotina, senso de justiça e quando o nativo deve se sair bem de qualquer desafio no campo material. A boa capacidade de julgamento, o intelecto e a originalidade serão destaque no cotidiano. Mas, o ano terá como aspectos desafiadores a falta de tato, a intolerância e o distanciamento da realidade.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de março

A imaginação e o serviço que se presta aos outros são os dois destaques de um ano em que o nativo do último signo encontrará em Júpiter a inspiração para dar curso a sua natureza gentil, simpática e modesta. É uma época de popularidade e desembaraço na lida rotineira com sua vida pessoal e profissional. Os que atuam do campo da saúde ganham benefícios e todos serão privilegiados pelo senso apaziguador de Peixes. 2025 será também ano de responsabilidades excessivas.