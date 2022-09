(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: hoje você poderá solucionar os pequenos obstáculos da rotina com maior facilidade e de forma bem proveitosa. Interesses materiais: mudança de influência que se fará positiva para seu trato com dinheiro. Quadro de vantagem profissional. Vida íntima: surpresas com íntimos.