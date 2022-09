(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: você vivenciará hoje experiências novas com vantagem nas atividades que lhe exijam do intelecto, experiência e conhecimento. Interesses materiais: indicação de compensações com assuntos e desafios das finanças. Vida íntima: quadro de superação problemas íntimos e dúvidas.