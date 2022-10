(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Seu momento astral: hoje, influência muito forte irá torná-lo mais aberto e afável com os novos relacionamentos e amizades. Boa lida com o público. Interesses materiais: dia benéfico nos interesses financeiros. No trabalho, novas opções e rumos para planos futuros. Vida íntima: inquietação.