(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você hoje verá sua determinação ampliada e agirá com muito segurança e firmeza o que trará destaque para sua forma de gerir compromissos e atitudes. Interesses: boa posição para negócios e finanças. Valorize as atividades de seu trabalho. Vida íntima: tranquilidade com íntimos.

Janeiro 2023