(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Rotina: haverá hoje, com a necessidade de se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo, procure mostrar firmeza e segurança no trato pessoal. Interesses: acuidade e segurança na gestão de seu dinheiro. Tarefas bem conduzidas no trabalho. Vida íntima: procure dar atenção às obrigações íntimas.

Janeiro 2023