(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: em razão de forte aspecto há posição pessoalmente instável e isso poderá torná-lo sensível e preocupado com possível mudança em seu cotidiano. Interesses: compensação em dia equilibrado em relação a dinheiro. Acerto com os planos do trabalho. Vida íntima: senso crítico exagerado.

Tags:

Janeiro 2023