(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: o reconhecimento de suas determinação e firmeza se dará com a opinião e avaliação de amigos. Isso o influenciará trazendo ânimo mais empreendedor. Interesses: novo ganho no trabalho em grupo, na cooperação com outras pessoas e em sociedade. Vida íntima: afetividade bem ampliada.

Tags:

Janeiro 2023