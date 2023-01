(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol regerá neste novo ciclo a sua 1ª casa zodiacal influindo sobre sua individualidade, tendências naturais, sua forma de se expressar e como as pessoas o vêem. Hoje: ao lidar com compromissos pessoais você deverá ordenar as suas decisões moldando-as de forma mais firme e segura.

Tags:

Janeiro 2023