(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua já faz sentir sua influência em seu signo com novidades interessantes em suas relações no ambiente familiar e doméstico. Interesses: neste fim de semana procure cuidar de compromissos com dinheiro. Neste campo, seus planos se mostrarão viáveis. Vida íntima: sensibilidade.

Janeiro 2023