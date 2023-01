(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua deixa em seu signo influência de destaque para a partilha de segredos e confidências com as pessoas íntimas. Harmonia e tranquilidade. Interesses: com posição benéfica em seu trabalho, boas notícias vão trazer mudanças em suas finanças. Vida íntima: alegria com os íntimos.

Tags:

Janeiro 2023