(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: leve em conta a opinião de pessoa próxima e procure agir com maior seriedade em suas obrigações relacionadas à família. Interesses: com um quadro debilitado no fim do dia, procure agir com equilíbrio e mais controle nos gastos. Vida íntima: evite crítica apressada sobre íntimos.

Tags:

Janeiro 2023